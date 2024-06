Diablo 4 slaví své roční výročí tím, že vám dává „skřetí hromádku“ zdarma

‚Come y’all‘ – Diablo 4 se chystá oslavit své roční výročí a Blizzard má k této příležitosti ‚hromadu gobliních odměn‘.

Jako poděkování za to, že jste „byli součástí Diablo komunity během dalšího roku boje s démonickými silami Pekla“, začne příští týden Pochod skřetů napříč Diablo 4 a Diablo Immortal, které také slaví své druhé výročí. .

Nejprve si můžete nárokovat bezplatný kosmetický dárek z obchodu v Diablu 4 počínaje 6. červnem a budete mít „do 20. června na uplatnění všech těchto dárků“. Zároveň uvidíte posílenou aktivitu Treasure Goblin napříč Svatyní, „s horadrickými učenci předpovídajícími obsah svých pytlů chamtivosti, o kterých se říká, že jsou bohatší než kdy předtím.“

„Obyvatelé města předpovídají, že svatyně chamtivosti se budou objevovat stále častěji, což zvýší bohatství těchto chytrých skřetů, co je ještě podivnější je, že zatímco v dungeonech se skřeti mají objevovat ve dvojicích… s některými příběhy, které trvají na větší skupině.“ z nich dohromady,“ vzrušuje tým na dlouhou dobu Příspěvek na blogu.

ale to není vše. Během „Mother’s Blessing Anniversary Edition“ můžete získat 25% bonus ke zkušenostem a 50% navýšení zlata po celých 10 dní.

„Lilith žehná všem svým dětem, protože tato odměna platí pro sezónní i věčné říše a všechny úrovně světa,“ vysvětluje příspěvek. „Tato odměna se také sčítá, takže ji spárujte s elixíry a urnou agrese, abyste maximalizovali své zkušenosti při zabíjení příšer Použijte tuto časově omezenou podporu k procházení úrovněmi Battle Pass, stoupání na vyšší úrovně a světové úrovně závratnou rychlostí. dokončete Season Journey a vyrovnejte několik postav do jejich plného potenciálu.“

Co se týče Diabla Immortal? Počínaje 6. červnem a do konce měsíce budete moci plenit poklady ve Trial of Plunder a čelit chamtivosti Diabla 4 ve zlatem prokletém boji s bossem Goliath. Skřeti procházejí také Nesmrtelnou zónou a nabízejí týdenní úkoly na téma výročí, které zvýší vaše zlato a pokrok.

„Prokletý se zlatem tak snadno neupadne do jeho řádění,“ vysvětluje Blizzard. „Soupeřením v Plunder Trial máte šanci získat Prokletý portál se zlatem, který lze použít k vyvolání portálu, který vás okamžitě teleportuje do Avarice. Existuje také šance náhodně se setkat s prokletým portálem se zlatem ve volné přírodě. teleportuje vás přímo, abyste zabili tohoto chamtivého obra.“

Hráči budou také moci získat kvalitu „Mystic Squad News 2, pětihvězdičkový legendární klenot Stormvault“.

Pro úplný přehled přejděte na Oficiální webové stránky.

Zatímco franšíza byla dlouho spojena s vyhrazenou základnou fanoušků pro PC, e-mail od šéfa Xboxu Sarah Bond v dubnu naznačoval, že Diablo 4 – které Microsoft samozřejmě získal v rámci své akvizice Activision Blizzard za 68,7 milionů dolarů – se těší větší popularitě. . na konzolovém systému Xbox, ačkoli RPG je k dispozici také na PC a konzolích PlayStation.