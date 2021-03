Deutsche Telekom, slovenská jednotka ztrácí odvolání proti antimonopolní pokutě EU

TipRanks

Silný nákup zasvěcených osob může naznačovat dno v těchto dvou obchodech

Každý investor ví, že způsob, jak profitovat, je nakupovat za nízkou cenu a prodávat za vysokou cenu. Toto je základní princip každého ekonomického obchodního systému. Trik však spočívá ve zjištění, kdy jsou zásoby dostatečně nízké na nákup. Primárním okamžikem nákupu je, když akcie dosáhly dna; Tím se maximalizují výnosy, jakmile cena akcií začne opět růst. Existuje mnoho potenciálních vodítek, které mohou investoři použít k nalezení nejnižší ceny. Dnes se podíváme na trendy nákupu zasvěcených osob. Zasvěcenci – úředníci společnosti, členové představenstva a další „zasvěcenci“ – nejenže řídí společnosti, znají podrobnosti. Z právního hlediska nemají tyto znalosti šířit nebo očividně s nimi obchodovat a pravidla zveřejňování vládními regulačními orgány pomáhají udržovat poctivost zasvěcených osob. Jejich poctivé finanční jednání však může být velmi přínosné. To jsou lidé, kteří mají hlubší znalosti o určitých populacích. Proto při nákupu nebo prodeji, zejména ve velkém množství, věnujte pozornost. V tomto případě jsme pomocí horkých akcií TipRanks Insider našli dvě akcie, které nedávno poklesly na ceně – pokles se shodoval s některými obchodními transakcemi, „informace o nákupu“. Podívejme se blíže. Intercept Pharma (ICPT) Začneme ve farmaceutickém odvětví se společností Intercept, která se specializuje na léčbu chronických onemocnění jater. Společnost Intercept Pharma vyvíjí léčbu několika závažných chronických onemocnění jater, včetně primární cholangitidy (PBC) a nealkoholické steatohepatitidy (NASH). Hlavní sloučenina společnosti, kyselina obeticholová (OCA), byla vyvinuta jako analog žlučové kyseliny CDCA a mohla by hrát roli při léčbě onemocnění jater cestou dráhy receptoru FXR. OCA, také známá jako Ocaliva, získala FDA a evropské schválení pro použití při léčbě PBC. V námitce došlo v posledních měsících k významným změnám. Nejprve společnost zaznamenala posun ve vrcholovém managementu. Od 1. ledna se provozní ředitel společnosti Jerome Durso zvýšil na pozici výkonného ředitele a na začátku tohoto měsíce finanční ředitel Sandeep Kapadia oznámil, že odstoupí 26. března. Jeho pozice bude dočasně obsazena na základě zastoupení Rocco Venezia. Pokud jde o podnikání, společnost oznámila své čtvrté čtvrtletí roku 2020 výsledky na konci února. Vydání ukázalo významné zvýšení globálních prodejů OCA. Čisté tržby ve čtvrtém čtvrtletí dosáhly 83,3 milionu USD, meziročně o 18% více a celoroční tržby meziročně vzrostly o 25% na 312,7 milionu USD. Společnost poskytla směrnici ve výši přibližně 325 milionů USD až 355 milionů USD za čistý prodej z roku 2021 z OCA. Naopak, čistý zisk na akcii ve čtvrtém čtvrtletí byl horší, než se očekávalo, na úrovni 1,58 USD oproti očekávané ztrátě 1,47 USD. A zatímco tržby OCA vzrostly oproti loňskému roku, čtvrtletní tržby byly také pod očekáváním. Poté, co byly oznámeny příjmy, akcie klesly o 19%. Tato ztráta přišla na vrchol tvrdého 9měsíčního běhu Intercept. Zásoby klesly během tohoto období zhruba o 74%. Řada ztrát začala loni v červnu, kdy FDA zamítla žádost o schválení OCA pro léčbu cirhózy spojené s NASH. OCA v současné době pro tento případ prochází rozsáhlou beta fází 3, aby do konce tohoto roku podpořila nové žádosti o schválení. V současné době neexistují žádné léky k léčbě nealkoholické steatohepatitidy a jejích komplikací a Intercept očekává, že roční tržní tržby dosáhnou 5 miliard dolarů. Pokud jde o obchodování zasvěcených osob, vidíme, že Srinivas Acarago, člen představenstva, koupil mezi 10. a 12. březnem 237 000 akcií ICPT ve třech tranších. Celkové náklady činí 5,02 milionu dolarů a podíl Akkarju ve společnosti má nyní hodnotu 13,95 milionu dolarů. Při pohledu do budoucna zůstává Liana Musatus z Wedbush opatrně optimistická. 5hvězdičkový analytik hodnotil ICPT jako nadřazený (tj. Nákup) a jeho cílová cena 88 $ znamená působivý nárůst o 331% během příštích 12 měsíců. (Chcete-li zobrazit záznam Mossatus, klikněte sem.) „Provádíme několik úprav našeho formuláře. Administrativa plánuje znovu odeslat NCA OCA / NASH NDA FDA do YE: 21. Zaplatili jsme tedy datum vydání v USA pro OCA / NASH ze dne 15. 7. 2022. „Do 2. 2. 2023, abychom měli dostatek času na splnění požadavků FDA a komerčních příprav. Snížili jsme odhadovaný počet léčitelných PBC z přibližně 34 000 na 32 000 kvůli účinkům potenciálních změn v označení OCA / PBC u pacientů, kteří dosáhli pokročilejších stadií PBC, poznamenal Mosatus. Moussatos je zde odchylka vzhůru; Analytici z Wall Street jsou na tuto akci jasně rozděleni, jak je podrobně uvedeno ve 14 nedávných recenzích. Patří mezi ně 6 délek, 7 pozdržení a 1 prodej, díky čemuž je konsenzuální hodnocení mírným nákupem. Akcie jsou kótovány na 20,40 USD a průměrná cílová cena 43,33 USD naznačuje nárůst o 112% z této úrovně. (Viz Analýza akcií ICPT na TipRanks) Kinsale Capital Group (KNSL) Přecházíme do pojišťovnictví, kde Kinsale Capital je společnost, která nabízí pojistné produkty na koncové a nadbytečné linky. Jedná se o zásady, které klienti používají k ochraně před „nadměrnými“ riziky nebo riziky, která jsou pro běžnou pojišťovnu příliš vysoká. Společnost Kinsale se zaměřuje výhradně na tyto vysoce rizikové pojistné produkty a udržuje kontrolu nad svými pohledávkami i upisováním. Společnost Kinsale zaznamenala v uplynulém roce výrazný růst příjmů i zisku. V horní části stránky se tržby ve čtvrtém čtvrtletí roku 2020 zvýšily o 51% na 139,33 milionu USD a zisk na akcii se zvýšil na 1,65 milionu USD na akcii na základě čistého výnosu 38,2 milionu USD, což je o 109% více než v předchozím roce. Za celý rok činily příjmy společnosti Kinsale 459,88 milionu USD, což představuje meziroční nárůst o 45%. Zisk na akcii za celý rok se zvýšil z 2,86 USD v roce 2019 na 3,87 USD v roce 2020, což je meziroční nárůst o 35%. Zisky v příjmech a příjmech byly způsobeny nárůstem ve všech hlavních obchodních sektorech společnosti. Za čtvrtletí i za celý rok zaznamenal Kinsale výrazné zvýšení hrubého předepsaného pojistného, ​​čistých výnosů z investic, výnosů z pojištění a provozní návratnosti vlastního kapitálu. Společnost skončila rokem 2020 s hotovostí v hodnotě 1,3 miliardy USD a investovanými aktivy, což je o 44% více než v prosinci 2019. Přes hlášené dobré výsledky akcie KNSL za poslední tři měsíce poklesly. Akcie vyvrcholily v polovině prosince a od té doby ztratily 35%. Pokles ceny akcií neodradil Stephena Bensingera z představenstva společnosti od zvýšení jeho podílu. 10. března koupil Bensinger dvě akcie akcií v celkové výši 3 500 akcií a zaplatil 607 000 $. To přináší jeho plné vlastnictví ve společnosti na více než 30 000 akcií v hodnotě více než 5,3 milionu dolarů. Wall Street miluje tohoto pojišťovnu a Casey Alexander, který zastřešuje Compass Point, má opojný případ Taurus. “Stále věříme, že základní základní obrázek zůstává pro KNSL pozitivní. Pojistné v oblasti životního prostředí a nákladní dopravy (E&S) nadále silně roste (meziročně o 46%) a upisování je velmi ziskové, což má za následek špičkový společný poměr … KNSL tvrdí také technologická výhoda nákladů oproti svým partnerům, která by měla vést k dalšímu zvýšení rezerv. KNSL dosahuje určitého pokroku v pojišťovací technologii, i když se při vývoji tohoto nového modelu pohybuje opatrně, “řekl Alexander. Alexander hodnotí akcie při nákupu a stanoví cílovou cenu 225 $, což naznačuje, že v příštím roce existuje prostor pro 39% nárůst. (Chcete-li si prohlédnout Alexanderův záznam, klikněte sem) Silné výsledky v tradičním finančním sektoru, jako je pojišťovnictví, vždy zvýší palec nahoru na Wall Street, takže není divu, že zde vidíme jednomyslně silný konsenzus na základě 3 nedávných recenzí. Průměrná cílová cena za akcii je 235 USD, což představuje 45% nárůst oproti současné ceně akcií 161,94 USD. (Viz Analýza akcií KNSL na TipRanks) Chcete-li najít dobré nápady na obchodování s akciemi s atraktivním oceněním, navštivte Best Stocks to Buy od TipRanks, nově spuštěného nástroje, který spojuje všechny informace o akciích pro TipRanks. Zřeknutí se odpovědnosti: Názory vyjádřené v tomto článku jsou pouze názory vybraných analytiků. Obsah je určen pouze pro informační účely. Před provedením jakékoli investice je velmi důležité provést analýzu.