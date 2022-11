Detaily HARVESTELLA Quietus Dungeon, funkce Lunamancer, připojení pro vaření a panenky Conellu

vydavatel Square Enix a vývojář elektrický vodič pod proudem Vydali nové informace a snímky obrazovky pro život simulace Akční RPG HarvestilaPředstavujeme Quietus Dungeon, barvapráce supervizora, vaření Dodávka a panenky Conellu.

Podrobnosti získáte níže.

■ Dobrodružství: Quietus Dungeon

Dungeon, do kterého můžete vstoupit pouze během Quietus, který navštěvujete, když se mění roční období. Do kobky se vstupuje zevnitř poněkud zvláštní studnou… Porazte hrůzostrašné nepřátele, kteří na vás čekají v každém patře, a protlačte se dále do hlubin kobky.

Vstupte do hluboké kobky ze studny na určitém místě…

■ Dobrodružství: Práce

Práce mají jedinečné zbraně a používají speciální dovednosti. Naverbováním postavy s konkrétním zaměstnáním bude moci hrdina, kterého hráč ovládá, také používat stejnou práci.

Lunamancer

Job vyniká v masivních magických útocích a oslabuje nepřátele. Může provádět útoky, které využívají masivní hmotu planety.

■ každodenní život: dodávka vaření

Obyvatelé různých měst, které během svého pobytu navštívíte spiknutí Můžete být požádáni, abyste uvařili určité jídlo. Připravením požadovaného pokrmu můžete získat řadu odměn včetně peněz a nových receptů.

■ Sbírejte panenky Conellu

V určitém městě je zemlánek umístěn tiše. Říká se, že majitel tohoto doupěte, náčelník Conellu, vymění všechny panenky Conellu, které najdete, a doručí je za super věci.

Panenky Conellu se potulují na všech možných místech, po městech nebo v kobkách. Vezměte je a vyžádejte si odměnu od prezidenta Cunilla!