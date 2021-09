Děsivá orlí fosilie před 25 miliony let nalezená v úžasném stavu

Jacob Blokland



Vědci objevili pozůstatky starověkého supa poblíž suchého a vyprahlého jezera v jižní Austrálii. Předpokládá se, že majestátní pták terorizoval trávu před 25 miliony let, kdy se Země hemžila svěžími lesy a z pohledu orla bezmocnou kořist.

Nález se skládá ze 63 masivních, zachovalých zkamenělin, které zahrnují téměř celou kostru orla.

Paleontolog Flindersovy univerzity Trevor Worthy, spoluautor objevné studie zveřejněno V pondělí v časopise Journal of Historical Biology byly zkameněliny popsány jako „fascinující“.

„Je vzácné najít i jedinou fosilní orlí kost,“ řekla Eileen Matherová, první autorka studie a doktorandka v paleontologii na Flindersově univerzitě v Austrálii. „Mít většinu kostry je velmi vzrušující, zvláště s ohledem na jeho věk,“ řekl Mather.

Orli jsou na vrcholu potravinového řetězce, někteří loví veverky, prérijní psy a králíky a využívají oblohu jako své bezpečné útočiště. „Vždy je jich menší počet – a proto jsou jen zřídka zachováni jako předkové,“ řekl Worthy.

Tyto hojné fosílie, které se nacházejí poblíž opuštěného jezera Pinpa v Austrálii, nejsou jen vzácným nálezem, ale také patří k jednomu z nejstarších a nejmocnějších dravých ptáků na světě.

„Tento druh byl menší a méně agilní než sup klínový, ale je to největší známý sup z tohoto období v Austrálii,“ řekl Mather. Klínový ocas, neboli „klínky“, jak je známý v Austrálii, je široce okřídlený dravý pták velikosti podobný americkému orlu bělohlavému (The wedgie, though, Vyhraje bitvu).

Tato prehistorická okřídlená alfa, nazývaná Archaehierax sylvestris, byla na rozdíl od jakékoli rodiny supů, které známe, a měla relativně krátké rozpětí křídel. Tuto funkci ale využila ve svůj prospěch.

Jednou se šikovně vyhnula stromům a větvím, zatímco pronásledovala své oběti, a věří se, že zaútočila na zvířata přepadením, vyzbrojená masivní nohou asi šest palců. Vědci říkají, že opeřený lovec vysoko na stromech napadl koaly, vačice a další ohrožená zvířata.

“V té době měli největší vačnatí predátoři velikost malého psa nebo velké kočky, takže Archaehierax rozhodně vládl úkrytu,” řekl Mather. „Byl to jeden z největších suchozemských predátorů pozdního oligocénu, který lovil ptáky a savce žijící v té době.“

Tento objev je dalším z nedávné série pozoruhodných fosilních objevů. Mezi další patří pozůstatky prehistorického ptačího plaza, který byl objeven v prehistorickém období Policejní razie, starověké mořské monstrum, které vypadá jako Obrovská „plavecká hlava“.