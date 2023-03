Desátý týden demonstrují obrovské davy proti změnám izraelského soudnictví | Protestní zprávy

Desátý týden po sobě demonstrovaly ve městech po celém Izraeli statisíce lidí, kteří protestovali proti plánům krajně pravicové vlády premiéra Benjamina Netanjahua omezit pravomoci Nejvyššího soudu.

Organizátoři uvedli, že sobotního shromáždění se zúčastnilo 500 000 lidí, což z něj činí jedno z „největších v izraelské historii“.

Média v Izraeli odhadla účast na 250 000 až 300 000 lidí.

Demonstrace přicházejí v době, kdy se Netanjahuova vláda připravuje na prosazení své legislativní agendy příští týden, přičemž ignoruje výzvy k pauze, která umožní jednání o rozdělujících reformách soudnictví.

„Demonstruji, protože opatření, která chce nová vláda přijmout, jsou skutečnou a bezprostřední hrozbou pro izraelskou demokracii,“ řekl agentuře AFP v pobřežním městě Tel Aviv jeden z demonstrantů, technologický podnikatel Ran Shahor.

Nejde o reformu soudnictví. Je to revoluce [is] „Donutil Izrael přejít do úplné diktatury a já chci, aby Izrael zůstal demokratický pro mé děti,“ řekl agentuře Reuters Tamir Getsabri (58).

Podle izraelských médií demonstrovalo v Tel Avivu asi 200 000 Izraelců, zatímco 50 000 protestovalo v severním městě Haifa a 10 000 v Beershebě – zatím největší.

Demonstrace se obešly bez větších incidentů, ačkoli policie zatkla tři demonstranty, kteří bránili provozu na obchvatu Tel Avivu.

Rozruch kolem právních změn uvrhl Izrael do jedné z jeho nejhorších vnitřních krizí. Spolu s protesty, které vytáhly do ulic desítky tisíc Izraelců a nedávno se staly násilnými, se napříč společností rozšířil i nesouhlas, přičemž obchodní lídři a právní úředníci vystupovali proti tomu, co podle nich bude mít ničivé účinky plánu.

Legislativa by dala větší váhu vládě ve výboru, který vybírá soudce, a odepřela by Nejvyššímu soudu právo zrušit jakékoli dodatky k takzvaným základním zákonům, kvaziústavě Izraele.

Tato ustanovení schválili zákonodárci v prvním čtení.

Další prvek reforem by dal 120člennému parlamentu pravomoc vetovat rozhodnutí Nejvyššího soudu prostou většinou 61 hlasů.

Kritici tvrdí, že změny zničí systém brzd a protivah v zemi a centralizují moc do rukou premiéra a jeho spojenců.

Někteří také říkají, že Netanjahu, který je souzen za korupci, je motivován osobními stížnostmi a že by mohl najít způsob, jak uniknout obvinění prostřednictvím komplexní reformy.

Netanjahu jakékoli pochybení popírá a tvrdí, že právní změny nesouvisejí s jeho procesem.

Izraelský prezident Isaac Herzog – který se ve své převážně ceremoniální roli pokoušel zprostředkovat dialog – ve čtvrtek vyzval vládnoucí koalici k zastavení legislativy a označil ji za „hrozbu pro základy demokracie“.

Předseda právního výboru parlamentu Simcha Rotman ale naplánoval každodenní slyšení o částech vládních reforem od neděle do středy před hlasováním.

Ministr spravedlnosti Yariv Levin uvedl, že koalice plánuje schválit klíčové prvky reforem dříve, než parlament 2. dubna přejde do přestávky.

Reforma soudnictví je základním kamenem Netanjahuovy administrativy, aliance ultraortodoxních a krajně pravicových stran, které převzaly moc koncem prosince.