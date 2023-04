DeSantis zasáhne politické body na mezinárodní cestě před rokem 2024

Komentář k tomuto příběhu komentář

Ron DeSantis technicky oslovoval japonské podnikatele na cestě zaměřené na posílení jejich vazeb na Floridu. Ale část jeho prezentace u kulatého stolu v Tokiu – jejíž část byla brzy sestřižena a zveřejněna online na republikánském účtu guvernéra Rumbla – vypadala jako zpráva pro jeho domácí publikum.

„Lidé neustále hlasují nohama,“ prohlásil guvernér Floridy a poznamenal, že mnoho Američanů se stěhuje do jeho domovského státu, zatímco některé jurisdikce vedené demokraty vidí, že jejich populace se zmenšuje. Nemluvil jen o Floridě – dělal, co mohl, aby kritizoval Chicago.

„Chicago bylo jedním z velkých měst v Americe. Mělo obrovské problémy a opravdu je zoufalá potřeba jít jiným směrem,“ řekl DeSantis. město zvolilo někoho, kdo „bude pokračovat.“ Stejný špatný trend se zrychlujícím se tempem.“

Pro blízké pozorovatele DeSantise to byl známý bod rozhovoru, když dělá kroky ke vstupu do republikánského prezidentského klání proti Donaldu Trumpovi a dalším – bod, který posílil domácí politický podtext jeho mezinárodní cesty tento týden. Japonsko bylo DeSantisovou první zastávkou na „mezinárodní obchodní misi“ na Floridu, která guvernérovi dává šanci posílit své zahraničněpolitické pověření mířící do prezidentského klání.

I když jeho úřad popisoval cestování jako obecní státní záležitost, otázky o jeho politické budoucnosti byly nevyhnutelné.

„Konzervativec, průzkumy ukazují, že stopujete Trumpa. Máte o tom nějaké myšlenky?“ zeptal se reportér v Tokiu.

„Nejsem kandidát, tak uvidíme, jestli a kdy se to změní,“ řekl DeSantis Řekl, tvářící se frustrovaně, s vytřeštěnýma očima připraveným na memy. Video, které získalo posměch kritiků a miliony zhlédnutí online, zastínilo jeho komentáře k zahraničním záležitostem.

Tým Trump zaútočil, právník Jason Miller sdílel GIF a bývalý prezident vydal své nejnovější prohlášení napadající DeSantisovo úsilí „vyčistit skvrnu od jeho neúspěšné kampaně“. READ Ke vstupu do NATO se přiblížilo Finsko, nikoli Švédsko

Mluvčí úřadu guvernéra řekl, že politická vyšetřování jsou mimo jejich působnost.Zástupci DeSantisova politického týmu na žádost o komentář nereagovali.

Navzdory rčení, že „politika se zastaví na okraji vody“ – myšlence, že američtí vůdci by měli v zahraničí prezentovat jednotnou frontu – si guvernér vzal své obvyklé politické cíle USA, od liberálně orientovaných měst až po prezidenta Bidena.

„Jen se procházím po Tokiu a myslím, že jsem nikde neviděl jediný kus odpadu,“ řekl DeSantis později během své návštěvy Japonska podle Wall Street Journal. Na Floridě řekl: „Máme se docela dobře, ale jsou zde některé další státy, některá další města v jiných částech Spojených států, která by se mohla něco naučit.“

Robert Lieber řekl, že prosazování takových zásad na mezinárodní cestě mohlo být odsuzováno autor a emeritní profesor vlády a mezinárodních záležitostí na Georgetownské univerzitě. „Ale teď jsme v nové hře,“ řekl, „a spousta politické etikety zmizela oknem.“

Dodal, že zahraniční politika – stejně jako zbytek americké politiky – se stala polarizovanější.

Bývalí prezidentští kandidáti a jejich týmy Cesty do zahraničí využili k tomu, aby své soupeře – včetně tehdejšího současného prezidenta – postavili do kontrastu v zahraniční politice.

V roce 2015 bývalý guvernér New Jersey Chris Christie jmenoval Prezident Barack Obama je během cesty do Británie neúčinným vyjednavačem. V roce 2012 viceprezident Joe Biden káral Senátor Mitt Romney (R-Utah) – poté, co jeho poradci kritizovali přístup Obamovy administrativy k Británii – promluvil pod podmínkou anonymity, protože Romneyho kampaň „vyžadovala, aby prezident nekritizoval zahraniční média“, uvedl Telegraph.

DeSantis se tento týden také zaměřil na Bidena a připojil se k hostiteli Fox News Seanu Hannitymu z Japonska v ultimátech o Číně. Svou cestu začal v Asii v době, kdy se mnoho politiků zaměřilo na Čínu jako na největší hrozbu pro Spojené státy, přičemž mnoho nadějných se v roce 2024 předhánělo v tvrdém postoji proti čínskému prezidentovi Si Ťin-pchingovi. READ Neštěstí v dole v Rusku: Počet obětí tragédie v sibiřském uhelném dole vzrostl na více než 50

„Vracejí se jim svaly a myslím, že skutečnost, že byl Biden na světové scéně tak zranitelný, je povzbuzuje, aby dělali víc,“ řekl DeSantis. řekl Hannitypodtrhující, jak cestu využil k posílání zpráv místnímu publiku.

Erin Perrin, ředitelka komunikace DeSantisovy pro-DeSantisovy super PAC skupiny Never Back Down, také uvedla přímý rozpor s prezidentem, když řekla, že DeSantis „pokračuje v demonstraci výjimečného a silného vedení, a to i na světové scéně“, zatímco Biden „udělal Ameriku slabší, dohlížel na hanebné a vražedné stažení z Afghánistánu a vyzval Čínu a Rusko k agresi.

Bílý dům odmítl Perrinovo hodnocení komentovat.

Očekává se, že DeSantis brzy oznámí svou prezidentskou kandidaturu, někdy poté, co floridský zákonodárný sbor v květnu ukončí svou činnost. Průzkumy naznačují, že do závodu vstoupí jako nejbližší vyzyvatel Trumpa, který už své útoky zaměřil na guvernéra Floridy.

DeSantis ale o svých myšlenkách na rok 2024 na veřejnosti moc neřekl a Trump si v posledních týdnech pouze upevnil své místo na špici průzkumů, i když mu hrozí větší právní nebezpečí.

Prominentní spojenec DeSantise — Rep. Thomas Massie (R-Ky), který ho podpořil — v pondělí navrhl, aby DeSantis v roce 2024 co nejdříve upustil od nároků.

„Zdá se a je to pro něj trochu divné vystupovat jako kandidát na cestách a přednáškových turné, aniž by kandidátem skutečně byl,“ řekl New York Post. „To je na chvíli v pořádku, ale nemyslím si, že to chceš přehánět z hlediska optiky.“

Další pro DeSantis je Jižní Korea, následovaná Izraelem a Spojeným královstvím.

DeSantisovy komentáře k zahraniční politice – kde má méně zkušeností než někteří další prezidentští kandidáti – jsou polarizující. Od demokratů i republikánů si letos vysloužil několik výtek poté, co nazval ruskou invazi na Ukrajinu spíše „územním sporem“ než ústředním bodem amerických zájmů – komentář, který se později snažil objasnit a tvrdil, že jde o „chybu v charakterizaci“. READ Nejnovější očkování a novinky ze světa

Od té doby dal jasně najevo, že na potenciální čínskou agresi nahlíží velmi odlišně než na ruskou.