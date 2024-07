Denní nabídky: 75palcová televize Toshiba, HyperX CloudX, Street Fighter 6 a další

Neděle je tady a my jsme pro vás shrnuli ty nejlepší nabídky, které můžete tento víkend najít. Ať už hledáte nový herní headset nebo novou hru na prodej, tento víkend máte spoustu možností. Nejlepší nabídky pro neděli 30. června zahrnují 75palcovou televizi Toshiba C350, náhlavní soupravu HyperX CloudX, Street Fighter 6, Suzume, Danganronpa Decadence a další.

75palcový televizor Toshiba C350, 469,99 $

75palcový 4K UHD Smart LED televizor Toshiba řady C350 0

Nestává se často, že byste dostali 75palcový televizor pod 500 dolarů, ale Amazon tento týden nabízí Toshiba C350 za pouhých 469,99 dolarů. Ačkoli to není OLED TV, C350 je 4K TV, což z něj dělá vynikající venkovní TV. Navíc s nedávno oznámenou aplikací Xbox, která přichází na zařízení Fire TV, můžete hrát hry pro Xbox přímo z této televize, pokud jste předplatiteli Xbox Game Pass Ultimate.

Náhlavní souprava HyperX CloudX, 29,99 $

Náhlavní souprava HyperX CloudX 0

CloudX je oficiálně licencován pro Xbox Series HyperX u této náhlavní soupravy upřednostnil zvuk s vylepšenou reprodukcí basů a čistými výškami, basy a středy pro všestranné ponoření. Stojí za zmínku, že CloudX lze použít na PC, ale kvůli konstrukci tohoto headsetu budete potřebovat rozbočovač, abyste získali mikrofonní vstup a zvukový výstup.

Street Fighter 6 stojí 29,99 $

Zdarma upgrade PlayStation 5 Street Fighter 6 – PlayStation 4 0 Street Fighter 6 – série Xbox 0

Street Fighter 6 je jednou z nejoblíbenějších bojových her a právě začal jeho druhý rok stahování obsahu. M. Bison je nyní oficiálně venku se vzrušujícím novým vzhledem a spoustou překvapení s jeho movesetem. Nyní je ten správný čas vyzvednout si SF6 a získat DLC pro rok 2, když se podíváme na Terryho Bogarda, Mai Shiranui a Elenu.

Danganronpa Decadence za 29,99 $

Danganronpa Decadence – hra pro Nintendo Switch 0

Danganronpa Decadence obsahuje tři hlavní tituly série Danganronpa: Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition, Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition a Danganronpa V3: Killing Harmony Anniversary Edition. Kromě toho je součástí balení čtvrtá hra Danganronpa S: Ultimate Summer Camp, která nabízí hratelnost ve stylu deskové hry. Pokud jste nikdy předtím nehráli žádnou z her Danganronpa, je to skvělá příležitost získat celou sérii za pouhých 30 $.

Suzumi Blu-ray za 22,17 $

Suzume: The Movie – Blu-ray + DVD 0

Suzume je nejnovější film režiséra Makoto Shinkaie, režiséra filmů Tvoje jméno, Zvětrávání s tebou a Zahrada slov. Film sleduje příběh Suzume, když potkává Sotu, muže, který cestuje po světě a zavírá dveře. Se svým nádherným vizuálem a zajímavým příběhem je Suzume snadným doporučením pro každého fanouška japonského anime – zvláště za tuto cenu.

Samba de Amigo za 14,99 $

Samba de Amigo: Party Central – Nintendo Switch 0

Poslední verze Samba de Amigo byla vydána minulý rok a můžete ji získat za pouhých 14,99 $ na Nintendo Switch. To odpovídá předchozí nízké ceně hry. Od posledního vydání uběhla dlouhá doba a tato hra je nabitá desítkami nových skladeb. Pro hru již bylo vydáno několik DLC balíčků založených na vlastnostech SEGA, včetně Like a Dragon, Persona 5 Royal a Sonic.

Super Monkey Ball: Banana Blitz HD za 9,99 $

Super Monkey Ball: Banana Blitz HD – PlayStation 4 0

Pokud jste na začátku tohoto týdne získali Super Monkey Ball Banana Rumble, můžete být blízko dokončení hlavních úrovní, pokud jste toho hráli hodně. Pro ještě více zábavy Monkey Ball je tato skvělá sleva na Banana Blitz HD skvělou volbou! K dispozici je více než 100 úrovní, které můžete hrát, s deseti různými hrami pro více hráčů, které můžete začít se svými přáteli. Připojte se k AiAi a dalším a skórujte na vrcholu žebříčku!

Získejte 30% slevu na umění Spider-Man 2

Art of Marvel’s Spider-Man 2 0

Tato 256stránková umělecká kniha v pevné vazbě je ideální pro každého fanouška Insomniac’s Spider-Man série. Jako spolupráce mezi Marvel Games a Dark Horse Books obsahuje The Art of Spider-Man 2 dosud neviděné koncepční umění pro hru, včetně pohledů na Milese, Petera, padouchy a některé kousky použité ve hře. Pokud vás zajímá, jak byly nové obleky navrženy, je to skvělá referenční kniha se spoustou komentářů od návrhářů i vývojářů.

Získejte remake Dead Space za 29,99 $

Dead Space – PlayStation 5 2 Dead Space – série Xbox 1

Dead Space byl spuštěn loni v lednu, a pokud jste tak ještě neučinili, je vhodná doba začít hru. Tento remake se vyznačuje působivým využitím technologie a zcela moderním bojovým systémem. Zvláštní pozornost byla věnována zvuku, s využitím 3D audio technologie pro pohlcující zážitek. Při pohledu na únik z uvízlé lodi můžete očekávat spoustu vzrušení a hrůzy. ASG Ishimura nikdy nevypadal lépe nebo děsivěji.

Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – Sweep board! Za 39,99 $

Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – zametá šachovnici! – Nintendo Switch 0

Zameťte desku! Je to nejnovější hra od Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba -, která se zaměřuje na zábavný titul ve stylu party, který je velmi podobný Mario Party. Hrajete za Tanjiro, Nezuko, Zenitsu, Inosuke a zbytek týmu Demon Slayer, kteří procházejí několika party deskami a dokončují proti sobě minihry.

Nabíjecí dok ASUS ROG 65W za 29,99 $

ASUS – ROG 65W nabíjecí stojan READ Hráč Baldur's Gate 3 prošel varováním po veselém incidentu s poškrábáním 2

Best Buy má v současné době k dispozici ROG 65W Charger Dock za 29,99 $. Toto zařízení je perfektním doplňkem, pokud si chcete hrát s notebookem na velké obrazovce. Díky malým rozměrům jej bez problémů snadno sbalíte do tašky. Toto zařízení funguje jak s ROG Ally, tak se Steam Deck a vyžaduje pouze port USB-C pro napájení a průchod displeje.

Persona 3 Reload Collector’s Edition za 99,99 $

Persona 3 Reload: Collector’s Edition (Xbox) 0

Persona 3 Reload spuštěna začátkem tohoto roku jako rozšířená a vylepšená verze Persona 3 pro moderní platformy. Hra obsahuje přepracovaná aktiva a postavy, jedinečné bojové animace, aktualizace hry a další. Sběratelská edice obsahuje uměleckou knihu, soundtrack a exkluzivní figurku Aigise.