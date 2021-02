Deník – politické a obecné zpravodajské události k 10. únoru

10. února (Reuters) –

Středa, únor. 10

** BRUSEL – Rumunský premiér Florin Seto uskuteční pracovní návštěvu Bruselu, během níž uspořádá řadu setkání s vyššími úředníky Evropské unie, včetně předsedů Evropské rady a Evropské komise, Charlesem Michelem a Ursula von der. Lin. (Do 11. února)

** CAPE MĚSTO – JIŽNÍ AFRICKÝ MINISTR ZDRAVÍ PŘEZKUMÁ MÉDIA O VAKCÍNĚ COVID-19 V ZEMĚ Spuštění vakcíny po plánech distribuce vakcíny AstraZeneca zdravotnickým pracovníkům a nejprve se rozhodnou použít Johnson & Johnson Shots – 0530 GMT. BRUSEL – Bahrajnský ministr zahraničí Abdul Latif Al-Zayani se setkal s předsedou Rady Evropské unie Charlesem Michelem – 1 000 GMT. Bělehrad – Český premiér Andrej Babiš se v Bělehradě setkal se svou srbskou protějškou Annou Bernabicovou a navštívil očkovací místa proti virům Corona v srbském hlavním městě – 1230 GMT. ** BRUSEL – Prezident Nigeru Mohamed Issoufou se setkal s prezidentem Rady Evropské unie Charlesem Michelem – 1130 GMT. ** BRUSEL – Úvodní projev na tiskovou konferenci Margaret Westagerové, výkonné viceprezidentky Evropské komise odpovědné za Evropu vhodnou pro digitální věk, a komisařky pro hospodářskou soutěž v Evropské komisi v Bruselu – 1300 GMT. ** Brusel – Předseda Evropské rady Charles Michel hovoří na zasedání Atlantické rady o budoucnosti vztahů mezi Evropskou unií a Spojenými státy a transatlantické spolupráci – 1530 GMT. HILL, Polsko – Prezidenti Polska, České republiky, Maďarska a Slovenska začínají dvoudenní setkání v prezidentském ústředí na poloostrově Hill v Polsku. (Poslední den) Benátky, Itálie – Benátský karneval 2021 (do 16. února). Kuvajtské město / Maskat / Dauhá – Turecký ministr zahraničí Mevlut Cavusoglu odcestuje do Kuvajtu, Ománu a Kataru, aby se setkal s úředníky na cestě, která se uskuteční poté, co se představitelé Perského zálivu přestěhovali do ukončení regionálního konfliktu s Katarem. (Do 11. února)

BRUSEL – Výkonný viceprezident Evropské unie Valdes Dombrovskis a ukrajinský předseda vlády Denis Schmihall pořádají v Bruselu tiskovou konferenci – 1345 GMT. BRUSEL – Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová diskutuje o případu strategie očkování EU s zákonodárci EU, od nichž se očekává, že znovu podpoří společný přístup Evropské unie k vakcínám COVID-19 – 0800 GMT. – – – – – – – – – –

Čtvrtek, únor. 11

** Brusel – Vysoký představitel Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josep Borrell a předseda vlády Ukrajiny Denis Schmihall uspořádají v Bruselu po zasedání Rady přidružení mezi Evropskou unií a Ukrajinou tiskovou konferenci – 1630 GMT. ** PAŘÍŽ – Francouzský ministr financí Bruno Le Maire se účastní parlamentního slyšení o plánech restrukturalizace EDF – 0900 GMT. ** Monrovia – liberijský ministr financí Samuel Toyah nastínil plán pomoci ekonomice zasažené koronaviry – 0900 GMT. ** Madrid – Španělská ministryně hospodářství Nadia Calvino zahájila konferenci Vocento Euroforum v sídle společnosti Vocento v Madridu – 1100 GMT. ** Londýn – Poradce Lancasterského vévodství Michael Gove se v Londýně setkává s místopředsedou Evropské komise Marusem Sivkovičem.

BRUSEL – Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg se v sídle NATO setká s belgickým ministrem obrany Ludevinem Diedunderem. BRUSEL – Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg se v sídle NATO setká s ministrem zahraničí Severní Makedonie Bogarem Osmanim. BANGKOK – Thajský ministr financí Archom Termpitayapayseth hovoří na semináři o kapitálovém trhu v zemi a ekonomickém rozvoji 0200-2021 GMT. BERLÍN – Německá kancléřka Angela Merkelová přednáší v parlamentu projev o strategii své vlády omezit pandemii koronavirů – 0800 GMT. Vídeň – Vídeňská opera 2021 Kapské Město – Projev jihoafrického prezidenta Cyrila Ramaphosy o stavu národa v parlamentu. – 1700 GMT

– – – – – – – – – –

Pátek, únor. 12

Londýn – Spojené království vede diskuse G7 o hospodářském oživení COVID-19. – – – – – – – – – –

Sobota, únor. 13

N’Djamena – Francouzský prezident Emmanuel Macron je na čtyřdenní návštěvě Čadu. (Do 16. února) Bejrút – 13. výročí smrti vůdce Hizballáhu Imada Mughniyeha.

GLOBAL – Světový den rozhlasu. – – – – – – – – – –

Neděle, únor. 14

Katalánsko, Španělsko – Regionální volby se budou konat v Katalánsku 2021. Priština-Kosovo pořádá rychlé parlamentní volby. GLOBAL – Valentýn.

Bejrút – Šestnácté výročí atentátu na bývalého libanonského premiéra Rafíka Harírího. – – – – – – – – – –

Pondělí, únor. 15

BRUSEL – Ministři financí eurozóny se sejdou ve 14:00 GMT. Tripolis, Libye – Komunální volby v Tripolisu. Asie – Den parainervany, buddhistický festival připomínající smrt Buddhy Brusel – videokonference Euroskupiny. – – – – – – – – – –

Úterý, únor. 16

SINGAPUR – Singapurský ministr financí Heng Soe Kit oznámí svůj rozpočet na rok 2021 – 7:00 GMT

Brusel – videokonference ministrů hospodářství a financí Evropské unie. – – – – – – – – – Středa, únor. 17

** BRUSEL – Místopředsedkyně Evropské komise Margaretis Chenasová pořádá tiskovou konferenci k programu připravenosti Evropské unie na biodefense. ** Krakov – předseda Evropské rady Charles Michel se účastní setkání čtyř visegrádských vůdců v polském Krakově. ** Brusel – místopředsedkyně Evropské komise Margaret Westager představuje Akční plán Evropské unie pro synergie mezi civilním, obranným a vesmírným průmyslem. BRUSEL – Ministři obrany NATO pořádají videokonference (do 18. února)

Priština – Třinácté výročí vyhlášení nezávislosti Kosova od Srbska. – – – – – – – – – –

Neděle, únor. 21

Niger – Niger vede druhé kolo prezidentských voleb

– – – – – – – – – –

Pondělí, únor. 22

Brusel – zasedání Rady pro zahraniční věci Evropské unie. WELLINGTON – Náměstci asijsko-tichomořských ministrů financí se scházejí v rámci přípravy na summit APEC na Novém Zélandu. (Do 7. března) – – – – – – – – – –

Úterý, únor. 23 Kolombo – pákistánský předseda vlády Imran Khan je naplánován na Srí Lanku

Brusel – zasedání Rady pro obecné záležitosti Evropské unie. – – – – – – – – – –

Čtvrtek, únor. 25

BRUSEL – Ministři financí eurozóny se setkali, aby diskutovali o makroekonomickém vývoji a politických vyhlídkách v eurozóně – 1400 GMT. – – – – – – – – – –

Pátek, únor. 26

BRUSEL – Vedoucí představitelé Evropské unie pořádají videokonference o bezpečnosti, obraně a jižním sousedství Evropské unie. – 0800 GMT.

ŘÍM – Setkání skupiny dvaceti ministrů financí a guvernérů centrálních bank prostřednictvím videokonference (do 27. února). – – – – – – – – – –

Neděle, únor. 28

Salvador – Volby do zákonodárného sboru Salvadoru.

– – – – – – – – – –

Pondělí, březen 1

BUENOS AIRES – Argentinský prezident Alberto Fernandez promlouvá k Parlamentu při zahájení výročních zasedání.

– – – – – – – – – –

Úterý, březen. 02

Lisabon – neformální zasedání ministrů obrany (do 3. března).

Mikronésie, Federativní státy – Kongresové volby Federativních států Mikronésie.

– – – – – – – – – –

Středa, březen. 03

** BANGKOK – Thajský ministr financí Archom Thermphetayapayseth hovoří na obchodním semináři – 05:30 GMT.

– – – – – – – – – –

Čtvrtek, březen. 4

Lisabon – Neformální zasedání ministrů zahraničí – Jimnic (do 5. března). Vídeň – čtrnácté ministerské setkání OPEC a nezávislých producentů prostřednictvím videopřijímání. – – – – – – – – – –

Neděle, březen. 7

Bolívie – Místní volby v Bolívii – – – – – – – – –

Úterý, březen. 09

BRUSEL – Místopředsedkyně Evropské komise Margaret Westagerová pořádá tiskovou konferenci k „Digitální dekádě pro Evropu: digitální cíle do roku 2030“. – – – – – – – – – –

Čtvrtek, březen. 11

Brusel – Rada Evropské unie pro spravedlnost a vnitřní věci (do 12. března) – – – – – – – – –

Neděle, březen. 14

Stuttgart, Německo – volby do spolkové země Bádensko-Württembersko. Mainz, Německo – V německé spolkové zemi Porýní-Falc (Porýní-Falc) se konají všeobecné volby.

– – – – – – – – – –

Pondělí, březen 15 Brusel – Ministři financí eurozóny se sejdou ve 14:00 GMT.

Brusel – zasedání Euroskupiny.

– – – – – – – – – Úterý, březen. 16

Brusel – zasedání Rady pro hospodářské a finanční záležitosti Evropské unie. – – – – – – – – – –

Středa, březen. 17

BRUSEL – Předseda Evropské komise Maros Civkovic hovoří o prosazování lepší regulace v Evropské unii – 1100 GMT. BRUSEL – Místopředsedkyně Evropské komise Margaret Westagerová pořádá tiskovou konferenci na téma „Modernizace nové průmyslové strategie pro Evropu“. Volby Nizozemsko – Nizozemsko do druhého senátu. – – – – – – – – – –

Čtvrtek, březen. 18

Brusel – Rada Evropské unie pro životní prostředí

– – – – – – – – – –

Pondělí, březen 22

Brusel – zasedání Rady pro zahraniční věci Evropské unie. – – – – – – – – – –

Úterý, březen. 23

Brusel – zasedání Rady pro obecné záležitosti Evropské unie. Izrael – Volby pro izraelský Knesset. – – – – – – – – – –

Čtvrtek, březen. 25

BRUSEL – Zasedání Evropské rady (26. března). – – – – – – – – – –

Pátek, březen. 26

Dháka – indický předseda vlády Narendra Modi je na návštěvě Bangladéše. – – – – – – – – – –

Středa, březen. 31

BRUSEL – Předseda Evropské komise Francie Timmermans pořádá tiskovou konferenci k Akčnímu plánu Evropské unie pro rozvoj ekologické produkce: Na cestě do roku 2030. Kongo (Brazílie) – Volba prezidenta.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Poznámka: Zahrnutí položek deníku nemusí nutně znamenat, že Reuters představí příběh založený na události.

