Den, kdy plastická hudba zemřela: sága rockové kapely se zavřela a další servery

Pokud chcete získat pětihvězdičkové odborné hodnocení pro Dragonforce „Through the Fire and Flames“, nyní je čas chytit se této cesty. rocková hudba 3. Online obchody, obsah ke stažení a služby pro tuto hru a 14 dalších her Zavřela se 24. ledna Kde Epic Games standardizuje své online nabídky.

Mezi hrami, o kterých Epic říká, že mají „staré online služby a servery“, je pozoruhodné Five rocková kapela adresy: 1-3A brouciA zelený den. Servery Rock Band byly online Od roku 2007s více než 100 miliony odeslaných hratelných kopií Více než 2000 skladeb Pro lidi, aby hráli na různé plastové nástroje poseté pestrobarevnými tlačítky. Stále budete moci přehrávat všechny skladby, které jste si stáhli pro tyto tituly, ale již se nebudete moci připojit pro nové melodie. Ti, kteří jsou zavázáni rocková hudba 4 Stále může hrát online multiplayer, epické poznámky.

Další základní kámen minulé éry, Není reálné Servery přijdou o mnoho svých her. Epic poznamenává, že má v úmyslu vrátit online funkce Neskutečný turnaj 3 ale Druhá zlatá medaile v roce 2003 A 2004, A Unreal Tournament: Game of the Year Edition Po datu 24. ledna se setmí.



Epic – jehož cílem je přesunout všechny své hry do moderních sjednocených služeb Epic Online Services – má pro fanoušky starších nebo exotičtějších her další špatné zprávy. Verze vizuálního romantického románu The Dove pro Mac a Linux Nenávistný přítel A Hatoful Boyfriend: Holiday Star Odešel z obchodu Epic Store, i když jeho majitelé ho stále mohou hrát. a internetové hry kapkový mixA neskutečný šampionát (alfa)A Rocková kapela BlitzA SingSpacea aplikace Rock Band Companion přestane fungovat po 24. lednu. Přerušovače bitevJedná se o mobilní hru na hraní rolí Přežilo dlouhodobou válku Epic s Applempřestane fungovat 30. prosince, ačkoli Epic nabízí vrácení peněz za jakékoli nákupy ve hře provedené do 180 dnů od dnešního oznámení.

Pokud má hra online komponentu a nemůžete pro ni vytvořit servery, tyto servery v určitém okamžiku zmizí. Ubisoft začátkem tohoto roku Oznámit uzavření pro seniory Zabiják doktrínA dalekoA Splinter Cell hry mimo jiné eliminují multiplayer a nutí majitele aktivovat DLC před termínem. vývojáři Anno 2070 Podařilo se jim přestavět funkční verzi jejich hry s novými servery, které hru ve většině ohledů udržují při životě.

Nintendo, agresivněji, předtím odstranilo online aspekty celých generací her Zabité servery Wii a DSpak Wii U a 3DS. Hackeři ano o některých z těchto uzavírekvelmi.

Vypnutí internetu pro rocková kapelaKlasické trio může bránit vaší schopnosti prolomit nástroje a vyzkoušet nějaké nové melodie, ale hry sloužily svým fanouškům mnohem déle než většina ostatních. jeho přímý konkurent, Kytarový šampionA Zastavit služby pro Guitar Hero Live v roce 2018, což znepřístupní 92 procent skladeb pouze pro streamování. Tento krok vyvolal a Žaloba na falešnou reklamu A nakonec A.S software pro obnovu.

pak znovu, rocková kapelaDlouhá životnost a provázanost jejích titulů v nás nechává otázky. Budete moci znovu stáhnout skladby, které jste si již zakoupili? Pokud si koupíte písničku za rocková kapela 1-3A vy Exportujte je do práce 4Stále si jej můžete znovu stáhnout pro budoucí verzi 4 Instalujete po datu uzávěrky? Poslali jsme e-mail společnosti Epic Games, abychom vás požádali.

Zde je seznam her, o kterých Epic říká, že 24. ledna ztratí své online služby: