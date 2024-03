Demo hry s umělou inteligencí Nvidie ukazuje nekonečné stromy dialogů všude

Nvidia udělala to, o čem jsme všichni věděli, že přijde, představila demo hry založené na AI. v Konverze protokolu, Hrajete za detektiva, který se snaží vystopovat konkrétní osobu v luxusním hotelu. Slibem je vést rozhovory s NPC, abyste získali to, co potřebujete. S výjimkou této ukázky můžete použít svůj mikrofon a hlas ke kladení otázek namísto výběru ze seznamu přednastavených možností.

Viděl jsem demo s několika dalšími novináři na malém soukromém promítání. Když demo začalo fungovat a otěže se ujal Seth Schneider, senior produktový manažer Nvidie, byl jsem nadšený. Můžeme se zeptat na cokoliv. Můžeme Dělat cokoliv. To je sen tohoto typu detektivní hry. Nemůžete si hrát na detektiva s předem určeným seznamem dialogových možností. Musíte požádat o to, co chcete, kdy chcete.

Schneider dokonce vyzval k dotazům. Můžeme se našeho AI přivítání dveří zeptat na cokoliv. Chat byl plný nových nápadů – jsou lepší hry pro PC nebo konzole, jaké je vaše oblíbené RTX GPU a podobně. Schneider řešil otázky do mikrofonu, ale jiskry nelétaly.

Tyto NPC založené na AI, vybavené svým způsobem rozsáhlou sítí zábradlí, které je udržují v tématu, budou ignorovat vše, co není pro hru relevantní. Vrátný vás může zdvořile pozdravit a možná se vyjádřit k nutnosti přestávky. Uvnitř hotelu, hlavního dějiště této detektivní zápletky, se můžete zeptat recepčního na čísla pokojů nebo na fungování hotelu. Ve vaší blízkosti také sedí vedoucí pracovník, který o vašem tématu něco málo ví.

Všechny tyto rozhovory jsou skutečné rozhovory. To se děje pomocí mikrofonu a pomocí hlasu mluvíte tak, jak chcete. Během mrknutí oka mohou NPC reagovat prostřednictvím modelu AI. Je to jiný způsob, jak hrát hru založenou na dialogu. Jen nevím, jestli je tohle lepší způsob.

NPC se držely tématu, nikdy nezabloudily příliš daleko a riskovaly, že se zvrhnou do chaosu AI. Toto je technologie Nvidie v akci, ale na herním zážitku to nic nemění. Co jsem si uvědomil prostřednictvím dema, je, že tato technika jednoduše otevírá více dialogových stromů. Dává vám více možností, jak spouštět ty možnosti dialogu, které v hustém RPG vždy přeskakujete. Je to zajímavé, ale hratelnost to nijak nezlepšuje.

Při dotazech na hraní na konzole nebo PC nebo na oblíbený RTX GPU NPC bylo jasné, že AI nemá ponětí, o čem Schneider mluví. Mohou poskytnout odpověď, která dává smysl v kontextu otázky, ale ne odpověď, která se zásadně liší od odpovědi, kterou byste mohli získat prostřednictvím předem naprogramovaného seznamu možností dialogu.

Je snadné se podívat na demo Nvidie a vidět možnosti. Je zde spousta možností a jsem nadšený, když vidím, jak vývojáři využívají tuto technologii ve skutečných hrách. Nemyslím si, že to bude něco, co okamžitě změní způsob, jakým se hry navrhují a hrají.

K přednastavenému seznamu možností dialogu je třeba něco říci. NPC mají často zajímavé věci, které říkají, a s nekonečnými možnostmi není vždy záruka, že se ptáte na správnou věc. Je těžké si představit, že vývojář jen skrývá důležité detaily za umělou inteligenci, která nemusí odhalit správné informace. Předpokládám, že byste mohli použít AI k vytvoření světa s více NPC, které nejsou pro hru tak důležité – ale opravdu chceme v našich hrách více nekonečných dialogových stromů?

