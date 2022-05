Deloitte Thailand odhaluje nejnovější výsledky průzkumu Digital Transformation Survey 2022

První obrazy jsou hluboké a znepokojivé: vidíme dystopickou krajinu, které dominují víry, požáry a sopečné erupce, které hrozí pohltit to málo života, který zbyl na umírající planetě.

Ne, tohle není hollywoodský film. Je to videohra: Far Away: The Survival Series. V této hře hráči ovládají cukrový kluzák – noční plazící se vačice – a snaží se ji udržet naživu a pohybovat se neustále se měnící krajinou, která ji zničila. klimatická krize.

Loni vydalo nezávislé kanadské studio Breaking Walls, Pryč Je to jeden z nových druhů her, které se zaměřují na životní prostředí. Tyto tituly jsou součástí snahy získat více než dvě miliardy hráčů po celém světě v tom, čemu příznivci říkají Pay Now or Won’t Save the Planet.

„Toto médium má neuvěřitelný dosah a účinnost,“ řekl Sam Barratt, vedoucí pro vzdělávání, mládež a advokacii Programu OSN pro životní prostředí (UNEP). Dodal, že oslovení diváků prostřednictvím videoher „rozhodně funguje“.

V celosvětovém měřítku hraje videohry každý třetí člověk. Toto je přesvědčivé publikum pro ekologické aktivisty, aby předali zprávy o klimatické krizi a další Planetární hrozby.

Aby se dostali k hráčům, v roce 2019 Program OSN pro životní prostředí spustil soubor Hraní za Planet AlliancePartnerství s herním průmyslem. Dosud se zapojilo 50 herních společností, které oslovují více než 130 milionů hráčů, aby do svých her začlenily environmentální témata. Existuje spousta důkazů, že „upozornění“ ve hře mohou ovlivnit chování v reálném světě. Barratt ukázal na hru Je to elektronická hrakterá pro Ukrajinu vybrala 170 milionů dolarů.

další fáze

Nezávislá studia jako Breaking Walls nejsou jediná, která přijímají environmentalismus. Někteří z největších vývojářů na světě vydávají hry a aktivity se zelenou tématikou. minulý rok, backman To bylo předmětem zalesňování, zatímco Pokemon GO Umožněte hráčům vybavit své postavy oblečením s motivem Dne Země. Mezi další pozoruhodné tituly patří června výlet, kde si hráči mohou zakoupit ve hře ozdoby na strom, které se vývojář Wooga zavazuje vyrovnat zasazením stromu ve skutečném světě. Aktivujte logickou hru Monument Valley 2 Umožňuje hráčům dozvědět se o významu stromů a povzbudit je, aby podpořili takzvanou petici na ochranu lesa Play4Forests.

Více technologických společností také přijalo ochranu životního prostředí. Loni začala služba Lety Google poskytovat cestujícím odhady pro uhlíkové emise. Amazon nyní Štítky Produkty které jsou šetrné ke klimatu. Finanční gigant Ant Group jménem klientů vysadil více než 120 milionů stromů.

Odborníci tvrdí, že tato digitální upozornění jsou nezbytná, protože svět nahlíží do sudu ekologické katastrofy. „Naše způsoby spotřeby vyvíjejí obrovský tlak na planetu, podněcují změnu klimatu, podněcují znečištění a ženou druhy k vyhynutí,“ říká David Jensen, koordinátor digitální transformace v OSN pro životní prostředí. „Tyto zelené digitální výstrahy pomáhají spotřebitelům činit lepší rozhodnutí a zároveň společně přimět společnosti, aby přijaly udržitelné postupy.“

Připravované inovace

Nezbytnou součástí hraní za planetu je hra se zeleným džemem. Každoroční soutěž, ve které se účastní největší jména počítačových, mobilních a konzolových her, ukazuje, že studia zavádějí do svých her aktivace související se změnou klimatu. Během dvou let se soutěž rozrostla na 50 hlavních hráčů z pouhých jedenácti studií.

„Green Game Jam je Petriho miska, která testuje, jak daleko můžete zajít v otázkách životního prostředí, a známky jsou slibné,“ řekl Barratt. Loňská soutěž vynesla téměř 1 milion USD a byly zasazeny stovky tisíc stromů. „Ačkoli jsou to ještě rané dny, přesáhlo to vše, v co jsme mohli doufat. Společnosti, které dříve soutěžily o publikum a talenty, nyní spolupracují na společných ekologických výzvách.“

Navíc se 60 procent členů Playing for the Planet zavázalo, že budou do roku 2030 alespoň uhlíkově neutrální. zelená mládež jam hra Byl spuštěn s podporou TiMi Studios, s podporou studentů z více než 300 univerzit.

Jak se technologie vyvíjí, vědci vidí potenciál ve virtuální realitě (VR) i rozšířené realitě (AR) ve vzdělávání o změně klimatu. Stanfordská Univerzita Laboratoř virtuální interakce s člověkemPomocí virtuální reality můžete například měřit povědomí o všem možném od odlesňování po okyselování oceánů. V některých případech se pokusné osoby utopily v tělech korálů a krav. Vědci zjistili, že pohlcující povaha média nejen pomáhá lidem lépe porozumět problémům životního prostředí, ale také jim dává větší pocit naléhavosti.

Virtuální světy mohou uživatelům umožnit zažít zážitky, které by jinak byly nemožné, a jak se technologie zdokonalují, mohou se tyto zážitky stát reálnějšími a působivějšími, pokud jde o řízení klimatu.

