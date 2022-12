Delegace Evropské unie po návštěvě potvrzuje svou podporu súdánskému lidu

CHARTÚM – Delegace humanitárních a rozvojových expertů z Evropské unie potvrdila svou podporu súdánskému lidu na závěr mise do Súdánu s cílem zjistit realitu potravinových systémů na místě. Mise skončila jen několik dní poté, co byla podepsána rámcová dohoda, která by mohla připravit cestu pro dvouletý civilní přechod v zemi. Přibližně 25 delegátů z Evropské unie a jejích členských států mělo během své návštěvy, kterou vedlo české předsednictví Evropské unii, možnost vidět Světový potravinový program a humanitární a rozvojové projekty Evropské unie.

Je to vůbec poprvé, co humanitární a rozvojoví odborníci z Evropské unie a jejích členských států společně cestovali do oblasti, kde se realizují humanitární a rozvojové projekty. Je to velmi důležité, protože nyní lépe rozumíme realitě, které Súdánci čelí – jejich bojům i nadějím a snům,“ uvedl ředitel odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Ministerstva zahraničních věcí ČR Petr Gandalovič. pracovní skupiny Rady pro humanitární a potravinovou pomoc.

„To pomůže posílit naše společné úsilí o podporu súdánského lidu při plnění jeho tužeb – odklonu od pomoci směrem k dlouhodobému rozvoji,“ uzavřel.

Mise cestovala do Nyaly v Jižním Dárfúru a ve státě Rudé moře, včetně Port Sudan, aby navštívila a viděla rozdělování peněz, školní stravovací programy, nutriční intervence, střediska odborného vzdělávání, zdravotní střediska a zemědělské projekty pomáhající zlepšit stravu. Delegáti měli také příležitost hovořit s vnitřně vysídlenými lidmi a dalšími lidmi postiženými nedostatkem potravin a zástupci dalších partnerů OSN a nevládních organizací.

„Tato mise přichází v době, kdy kombinované účinky konfliktu, extrémního počasí, ekonomických a politických krizí, špatné úrody a rostoucích cen potravin a energií způsobily, že více než 15 milionů lidí v Súdánu čelí hladu,“ řekl Eddie Rowe, ředitel WFP pro země. . v Súdánu.

„Jsme nesmírně vděční českému předsednictví Evropské unie za jeho vedení při organizaci tohoto zásadního úkolu a za příležitost předvést naši práci. Děkujeme také Evropské unii a jejím členským státům za jejich pokračující podporu.“

Od roku 2021 přispělo oddělení Evropské unie pro civilní ochranu a operace humanitární pomoci (ECHO) do WFP v Súdánu celkovou částkou 30 milionů EUR na poskytnutí nouzové potravinové nebo hotovostní pomoci a na humanitární letecké služby OSN řízené WFP. Začátkem tohoto měsíce byl potvrzen dodatečný příspěvek ve výši 24 milionů EUR. Oddělení Evropské unie pro mezinárodní partnerství (INTPA) věnovalo v posledních letech 38 milionů eur na víceleté projekty zaměřené na omezení zakrnění ve východním Súdánu, na účely obohacování potravin a na zlepšení přístupu farmářů na trhy.

Mise se zúčastnily delegace ze Španělska, Švédska, Slovinska, Polska, Francie, České republiky, Maďarska, Chorvatska, Belgie, Litvy, Německa, Irska, Nizozemska a Slovenska. Delegáti členských států zastupují dva přípravné orgány pro Radu Evropské unie – Pracovní skupinu pro rozvojovou spolupráci a mezinárodní partnerství (CODEV-PI) a Pracovní skupinu pro humanitární pomoc a potravinovou pomoc (COHAFA). Do mise se zapojili také zástupci odborů Evropské komise pro rozvoj a humanitární pomoc, Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ) a Generálního sekretariátu Rady Evropské unie.