Dědičnost posouvá hranice ke sdílení jeho poselství

Existuje několik scén v Dědictví Postavy – mladí černí aktivisté, kteří založili skupinu v západní Filadelfii – dělají živé kamerové rozhovory před zdí oblepenou citáty černých revolucionářů. Někdo říká: „Cvičte, aniž byste slepě přemýšleli.“ „Myšlenka bez praxe je prázdná.“ Tento děsivý a brutální film sleduje motiv těchto slov. Nakonec představuje promyšlenou tezi o praktických výzvách uskutečňování změn.

Dědictví Kdy to začíná Juliane (Eric LockleyZdědil dům po své zesnulé babičce a po listování v jejích knihách o černém socialismu se rozhodl založit společný domov. Je to odvážný plán: Budou probíhat veřejné rozhovory místních aktivistů a hudební vystoupení. Jejich knihovna bude přístupná veřejnosti a bude sídlit v jejich kuchyni. Hranice mezi soukromým životem a veřejnou inspirací se zcela stírá. Je to působivý závazek, ale film zajistí, že bude správně prověřovat Julianovy motivy. Na jedné straně se zdá, že byl upřímně investován do změny, ale je patrné, že první osobou, která volá po přesunu, je krásná Gwen (Nozivo MacLean), Kdo ho drtil už nějakou dobu. Je to střet mezi vznešenými ideály a často chaotickou a nepohodlnou realitou lidské bytosti a tyto boje definují film.

V této funkci poprvé spisovatel a režisér Efraim Efraim Efektivní způsob Doly podléhající smíchu i Zjevení Páně. Například: Skupina souhlasí s politikou „bez obuvi“ doma, ale je obtížné ji prosazovat, proto Julian navrhuje změnit pravidlo na „Jsme domov bez obuvi“ v naději, že potvrzení bude účinnější než omezení . Nikdy jsme nezjistili, zda to funguje, a přál bych si, abychom měli – často dáváme přednost selektivnímu filmu před narativní odměnou – ale je skvělé sledovat proces kolektivismu žonglovat s tak malým problémem.

Zahrnuje archivní záběry nehlášených událostí v černé historii, od filadelfské policie, která v roce 1985 bombardovala aktivisty MOVE bombami, až po prezidentskou kampaň za kongresmana Shirley ChisholmA Dědictví Celostní přístup využívající všechny nástroje umělcova opasku k zaujetí diváka. “Naším prvním krokem je převýchova,” řekla jedna z postav na začátku a film vděčně interpretuje tento úkol co nejsvobodněji. Pro některé diváky to může znít spíše jako lekce historie než tradiční celovečerní film, ale je těžké přesvědčit film, který se snaží inspirovat revoluční změnu k odchýlení se od normy.

Zakořeněný ve své politice, Dědictví Rovněž si je vědoma a ctí své filmové předky. Existují výslovné odkazy na Jean-Luc Godardje Čínština, O skupině pařížských teenagerů, kteří tvořili svou maoistickou skupinu. Cítí se také dotek SedmikráskyRevoluční český film z roku 1966 o dvou mladých ženách, které klamou vzdělané staré muže. Dědictví Ne nadarmo jako SedmikráskyAle zavádí podobného ducha porušování pravidel smícháním dokumentu a příběhu. Jsou chvíle, kdy není jasné, zda sledujeme postavy, nebo jestli Asili rozbije čtvrtou zeď, aby nám ukázal herce, jak se učí o svých rolích. Tento přístup má nevýhodu. Postavy nikdy nevypadaly tak, jak by měly, a několik pokusů filmu o to, abychom se o ně postarali jako o jednotlivce. Nakonec se film stará více o své principy než o lidi, což vám dává více introspekce, než bylo zamýšleno.

