Dead Island 2, tvrdí Dambuster Studios, trvá asi 20 hodin

Dead Island 2 se pro nás rychle a trochu nečekaně stal jednou z nejzajímavějších her na herním horizontu, a to díky pozitivním dojmům z náhledu a této herní ukázce z doby před dvěma týdny. Vypadá to, že by to pro nás byla docela lákavá nabídka, do které bychom se mohli ponořit, což je také dobrá věc, vezmeme-li v úvahu, že se vyvíjí téměř deset let.

v Rozhovor s WCCFTech, Umělecký ředitel Dambuster Studios Adam Olson odhaluje, jak dlouho se Dead Island 2 pravděpodobně bude hrát, a poznamenává, že „Myslím, že máme pokyny, že pokud se zúčastníte některých sekundárních misí a dalších aktivit, celý zážitek trvá asi 20 hodin. mít.“

Olson dále poukazuje na to, že toto číslo nezahrnuje fušování do kooperativního multiplayeru nebo hledání sběratelských předmětů, natož hraní za úplně jinou postavu. Celý díl je skvělým čtením, pokud vás zajímá satirické prostředí Dead Island 2 pro HELL-A nebo systém procesního rozsekání Full Location Deconstruction for Humans (FLESH).

Těšíte se na Dead Island 2? Věřili byste, že 21. dubna konečně vyjde na PS5 a PS4? Počkejte trpělivě o něco déle v sekci komentářů níže.