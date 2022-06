De Bruyne je nadšený ze spolupráce s Haalandem, „nejlepším útočníkem“ Man City

Paul Pogba bude po odchodu z Manchesteru United přivítán zpět v Juventusu s otevřenou náručí, podle brankáře Bianconeri Wojciecha Szczesného, ​​který řekl, že záložník zůstává jedním z nejlepších hráčů na světě.

United ve středu oznámili, že Pogba opustí Old Trafford, když mu tento měsíc vyprší smlouva, 10 let poté, co Red Devils původně odešli do Juventusu.

Od té doby je Pogba silně spojen s dalším návratem do bývalého klubu, přičemž Juventus se snaží dodat dynamiku svému středu zálohy, když skončil čtvrtý v po sobě jdoucích sezónách Serie A.

Pogba vyhrál čtyři ligové tituly s turínským gigantem v letech 2012 až 2016, další dva pod vedením Massimiliana Allegriho a exceloval po boku takových jako Andrea Pirlo a Claudio Marchisio ve strojovně Juventusu.

Chesney tvrdil, že záložník, který si během svého druhého působení v klubu připsal více asistencí (38) a vytvořil si více šancí (231) v Premier League než kterýkoli jiný hráč United, zůstává elitním talentem a byl by skvělou posilou.

„Ano, znovu bychom ho přivítali. Ve svém předchozím působení v Juventusu si vedl skvěle, takže by byl skvělým doplňkem týmu,“ uvádí Daily Mirror.

„Je to hráč s dobrými schopnostmi a zkušenostmi, s dobrými vzpomínkami na Turín.

„Možná za poslední dva roky jeho herní konzistence a zranění v United nepomohly. Ale když je fit, je stále jedním z nejlepších hráčů na světě.“

Po dobrém začátku sezóny 2021-22 se čtyřmi asistencemi při výhře 6:1 nad Leeds United v Premier League Pogba nadále snášel frustrující kampaň, protože United se pod vedením dočasného manažera Ralpha Rangnicka snažily skončit na šestém místě.

Mezitím legenda Juventusu Alessandro Del Piero věří, že Pogba by byl perfektní hráč, který by vedl přestavbu Bianconeri pod Allegrim, a trval na tom, že vítěz Světového poháru by přispěl na obou stranách hřiště.

10 týmů Serie A vstřelilo letos více než 57 ligových gólů Juventusu, přičemž Paulo Dybala zaznamenal pouze double, který rovněž prohrál s Giorgiem Chiellinim.

„Paul je tím správným hráčem, který pomůže Vlahovičovi v útoku, ale také ochrání obranu, která by přišla o kolonu jako Chiellini,“ řekl Del Piero pro ESPN.

„Všechno bude záležet na tom, co chce Paul dělat. Pokud se chce vrátit do klubu, kde ho fanoušci a celé okolí milují, pak je Juventus správnou volbou. Pokud chce hned bojovat o vítězství v Lize mistrů, bude muset zvolit jiný tým.

„Kontext bude úplně jiný, protože v prvním kole v Juventusu byl mladý a chráněný hráči jako Pirlo a Marchisio, tentokrát to bude naopak a bude na Paulovi, aby převzal zodpovědnost za formování svých spoluhráčů. které rostou.

„Nicméně si myslím, že v United vyrostl z tohoto pohledu jako hráč i jako muž.“