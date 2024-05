Davids – Video – Americká armáda a čeští vojáci spolu cvičí během Immediate Response 24

Americká armáda a české síly společně cvičí na vrcholící cvičení Immediate Response Exercise 24, doprovodné cvičení DEFENDER 24, 4. až 17. května 2024 v Městě Libavá v České republice. Aktivní, obranné a záložní prvky spolupracují se spojenci NATO na odstrašení protivníků, změně velení operační mise a zajištění celkové připravenosti rychle reagovat na jakoukoli krizi.

Defender 24 je dynamické rozmístění sil v Evropě za účelem odstrašení a zvýšené připravenosti NATO a je součástí plánování evropského velitelství USA, cvičení US Army Europe and Africa, které zahrnuje Saber Strike, Immediate Response a Rapid Response. Defender 24 souvisí s cvičením NATO Endurance Defender a rozsáhlým globálním cvičením DoD, které probíhá od 28. března do 31. května. Defender 24 je největší americké vojenské cvičení v Evropě, kterého se účastní více než 17 000 amerických a 23 000 příslušníků mnohonárodních služeb z více než 20 spojeneckých a partnerských zemí, včetně Chorvatska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Německa, Gruzie, Maďarska. , Itálie . , Lotyšsko, Litva, Moldavsko, Nizozemsko, Severní Makedonie, Norsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko a Spojené království. (Video rezervy americké armády od Spc. Kirsty Anne Beckett).