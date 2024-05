Praha — Boston Bruins Hvězda vpřed David Pasternák Česká republika v neděli rozdrtila Švýcarsko 2:0 a vyhrála mistrovství světa v ledním hokeji.

Jen něco málo přes týden po skončení sezóny Bruins prolomil jejich nejlepší hráč patovou situaci pro svou zemi, když do poslední třetiny zbývalo 10:47.

Pastrňák si své obvyklé místo v levém kruhu vysloužil jednou za brankářem Leonardem Ginonim, když ho od modré čáry nakrmil obránce Tomáš Kondratyk.

„Dokázali jsme to doma,“ řekl Pastrňák v rozhovoru na ledě po medailovém ceremoniálu. „Na zlato jsme čekali velmi dlouho a nemohlo přijít v lepší čas. Vždy je to velký dík.“ [to the fans]. „Hráli skvěle celé týdny a my jsme byli velmi nadšení, že jsme mohli prodloužit závod o medaili.“

Pastrňák vstřelil svůj první gól na turnaji. David Kampf Druhý přidal do prázdné branky 19 sekund před koncem.

Dodal: „Když jsme sem přijeli, tým podával skvělé výkony, ale nečekali jsme, že dosáhneme tohoto bodu.“ Pavel Žák, Pastrňákův spoluhráč z Bruins, to řekl ve svém rozhovoru na ledě před finálovým zápasem. „Ale myslím, že naše pracovní morálka a všechno, co nám pomohlo se sem dostat.“

Zacha s Pastrňákem po šesté prohře neměli moc času Florida Panthers V Bostonu 17. května, ale nakonec to stálo za to.

„Tohle je vždy velmi speciální. [The tournament] „Byl jsem doma a vůbec jsem doma nehrál. Bylo by pro mě velmi těžké říct ne,“ řekl Pastrňák. „Samozřejmě, až budu zdravý, nikdy neřeknu národnímu týmu ne.“

K této zprávě přispěla agentura Associated Press.