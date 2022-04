David LaPartient: Jezdci za mnou chodí s dotazy ohledně dopingu

”]“filtr”: {” nextExceptions „:“ img, blockquote, div „,“ nextContainsExceptions „:“ img, blockquote „}}“>

Prezident Mezinárodní cyklistické unie David LaPartient říká: VeloNews Profesionální cyklistika bude vždy čelit otázkám a spekulacím o dopingu kvůli sportovní minulosti.

Mluvit k VeloNews V exkluzivním rozhovoru Francouz také prozradil, že byl kontaktován jezdci s „otazníky“ o sportu poté, co tento příspěvek nastolil toto téma, zatímco několik jezdců vzneslo veřejné dotazy ohledně závodní rychlosti a používání látek, jako jsou ketony. a kortikosteroidy, mezinárodní testovací agentura nevrátila pozitivní test. Jeden a nepřistoupil k získání biologického pasu.

Navzdory tomuto skrytému podezření byla sezóna 2021 prvním rokem od vzniku WorldTour, kdy se dopingovým orgánům nepodařilo na Men’s WouldTour zachytit jediné porušení antidopingu.

Tato skutečnost přichází v patách prvního roku, kdy ITA provozuje program antidopingových testů ve sportu. ITA převzala odpovědnost za testování od CADF v létě 2020, přičemž rada CADF odstoupila krátce poté, co oznámila jeho postupné ukončení.

Výsledky zveřejněné UCI koncem února ukázaly, že počty testů se v roce 2021 zvýšily – v soutěži i mimo ni – ve srovnání s předchozím rokem.

LaPartint obhajoval mezinárodní obchodní právo a řekl, že skutečnost, že v roce 2021 nebudou žádné pozitivní dopingové kontroly, je něco k oslavě.

„Chci to vidět jako pozitivní věc, nemáme pozitivní případy, ale chci říct, že jsme stále vzhůru ohledně toho, co by se mohlo stát,“ řekl LaPartint. VeloNews. „Dnes je nutné provádět mnoho testů, ale k potvrzení výsledků to nestačí. Proto velmi úzce spolupracujeme s ITA.“

„Odvádějí skvělou práci a teď najali vyšetřovatele, který byl u americké policie. Říkal, že pracuje na sítích a podobných věcech.“ „Je dobře, že nemáme pozitivní případy, ale já nejsem tak naivní, abych si myslel, že si tím můžu umýt ruce.

Takže opravdu tlačíme na to, abychom do toho dali více peněz, více peněz do vyšetřování a to je to, co chceme dělat. Co se týče steroidů, je to nekonečný boj. Vždy musíme jít dál a uvidíme, že se věci budou dít.“

Soudě podle LaPartintových komentářů je třeba se ptát, jak by mohl popsat ITA jako odvádějící „skvělou práci“, pokud nenajdou ani jediný pozitivní případ na WorldTour nebo nezahájí jediný případ biologického pasu. Naznačuje tím, že sport je zcela čistý?

„Dobře, pamatuješ si na jedinou.“ [biological test – ed] Řekl s odkazem na vysoce sledovaný případ Romana Kreuzigera. Českého hráče pronásledovaly UCI a WADA a od roku 2014 byl suspendován, ale žaloba proti němu byla nakonec po vítězství v odvolání stažena.

„Bylo to předloženo soudu a tehdy jsme prohráli. Cestovní pas se dnes více používá jako prostředek k testování. Cestující jsou nyní testováni každý den, každý den, každý den, protože pas může někdy obsahovat otazníky. Pokud to Je tomu tak, zaměřují hodně úsilí na jezdce. To je to, co ITA dělá.

LaPartint: Nemohu být naivní, když si myslím, že negativní testy neukazují žádné steroidy

David Lappartient, ukázaný zde na Tour de France 2021, uvidí druhé čtyřleté kouzlo na vrcholu UCI. (Foto: Tim de Waele/Getty Images)

LaPartint trval na tom, že „ITA si vede dobře“.

„Samozřejmě je žádáme, aby zajistili robustní testovací program, který je pro nás klíčový. Budeme v tom pokračovat, ale kromě toho probíhá řada vyšetřování. Jsou vždy vzhůru a stále ve střehu.“ co by se mohlo stát. Veškeré informace, které jim můžeme poskytnout, s nimi sdílíme.“

Francouz sice ocenil úsilí Úřadu pro informační technologie, ale dodal, že problémy v boji proti dopingu začínají financováním.

„Vyskytly se nějaké případy, ale ne na nejvyšší úrovni. Najali jsme všechny zaměstnance CADF, takže je to globální otázka v testech a samotné WADA. Myslím, že z mé zkušenosti nejsou zdroje WADA na takové úrovni. Jsem členem představenstva WADA, takže vím, že rozpočet na to nestačí.“

Někteří jezdci by mohli číst poslední zastavení Lappartienta se zvednutým obočím a sarkastickým, vzdělaným úsměvem.

Loni Roman Bardet dlouze hovořil o poklesu testování během prvních dvou let pandemie. Francouz se dotkl toho, co nazval šedými oblastmi kolem některých nezakázaných látek.

Ostatní jezdci hovořili o zvýšených rychlostech. řekl loni Thibaut Pinot osvobodit se že sport opět dosáhl dalšího bodu, ve kterém byl „Jízda na kole dvěma rychlostmi. Jezdec Groupama vznesl otázky ohledně užívání kortikosteroidů a ketonů.

MPCC se zvyšující rychlostí požaduje přísnější kontroly, zatímco mnoha jejich týmům velmi chybí výsledky, stejně jako hledání hotelových pokojů na po sobě jdoucích edicích Tour de France, které sdílejí etapu na pozadí bez pozitivních dopingových testů.

„Můžu říct, že sleduji hodně závodů, také jsem na pár závodech a všechno, co mám, mi připadá jako rybí, občas posílám zprávy se slovy: ‚Udělej s tím, co máš dělat. V tom případě se prosím podívejte, prošetřete nebo vyviňte nějaký tlak.

„ITA je nezávislá, nevím, co přesně dělají. Mám globální zprávu, ale není to případ od případu, ale je to opravdu důležité,“ řekl Lappartint, jako by naznačoval, že sleduje závod s ITA. rychlé vytáčení.

„Dostávám také nějaké zprávy z pelotonového rádia nebo od některých jezdců, kteří se mnou chtějí mluvit a sdílet své pocity. A je důležité, abyste měli pocity z jezdců ve skupině a jak se cítí oni.“

„Chci si být jistý výsledky v cyklistice, ale nemohu být naivní a myslet si, že testy jsou negativní, což svědčí o absenci dopingu,“ připustil.

„To byla tehdy výmluva Lance Armstronga, řekl, že jeho vzorky nebyly nikdy pozitivní, takže nebyl podvodník. To nestačí, takže bychom při vedení organizace neměli být naivní,“ řekl. „Mluvil jsem s manažery týmů, mluvil jsem s týmovými jezdci. Jezdci mě chtějí vidět a sdílet své názory. I pro ně mají nějaké otazníky ohledně toho a tamtoho. Náš sport bude mít vždy otazníky o tom, odkud se vzal a jeho minulost.Doping byl vždy spojován s cyklistikou.“

Na otázku, zda je cyklistika spolehlivá a uvěřitelná, LaPartint naznačil, že testování nemusí stačit a že nelze nic zaručit.

„Takže když někdo vyhraje, vždy se sami sebe ptáme, zda věříme výsledku, nebo ne, a úkolem UCI je zajistit, abyste výsledku mohli věřit,“ řekl. „Nemohu předstírat, že mohu zaručit, že jsou věci na 100 procent. Mohu zaručit pouze to, že do toho vložím všechny naše peníze a zdroje. Nejsem osoba v laboratoři, i když se testy dělají, a pokud testy nestačí, to je problém pro WADA a laboratoř.“ A ne samotnou UCI. Je to univerzální otázka.“