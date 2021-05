Dave BarneyJeden z nejoceňovanějších trenérů v historii plavání na střední škole oficiálně oznámil svůj odchod z koučování ve věku 89 let.

Barney je trenérem plaveckých programů pro chlapce i dívky na Albuquerque Academy již 47 let. Během tohoto období získal jeho tým celkem 41 titulů státního šampionátu v Novém Mexiku, přičemž dívčí tým nedávno vyhrál čtyři po sobě jdoucí tituly v letech 2014–2020. Kromě vítězství více než 260 singlů a atletických titulů Barneyho sportovci shromáždili více než 400 cen All-America Awards, akademických i atletických.

„Čísla jsou to, o čem lidé rádi mluví,“ řekl Barney během rozhovoru pro noviny Albuquerque o svém odchodu do důchodu. „Ale jsou to čísla. (Nejdůležitější) je pro mě lidská interakce mezi trenérem a sportovcem a toto přátelství se prodlužuje ještě dlouho poté, co děti vystudují střední školu a půjdou na vysokou školu. Jsou v mém srdci . “

V červenci 2015 se Barney stal třetím plaveckým trenérem, který byl uveden do síně slávy Národní federace veřejných středoškolských asociací. On byl také uveden do několika dalších sportovních institucí, včetně New Mexico Sports Hall of Fame, University of New Mexico Hall of Fame, New Mexico High School Coaches Association Hall of Fame a National Inter-School Swimming Coaches Association Hall slávy. Sláva.

Několik Barneyho sportovců mělo velký úspěch na univerzitní úrovni, včetně Texas A&M University Anthony KimAmerická námořní akademie Sarah ViancoA univerzita v Utahu Jillian St. John. Barney také vycvičil současného plavce ISL Anika ApostalloneBěhem své středoškolské kariéry soutěžila o tým Toronto Titans. Apostalone je v současné době pro Českou republiku současným národním rekordérem ve 100 volných a 50 ve volném plavání. Kromě toho byla významnou hráčkou USC, 17krát získala celoamerický titul a v roce 2016 vyhrála národní šampionát NCAA jako členka 400 freestyle štafety týmu.