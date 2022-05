Data ukazují, že obchod mezi Spojeným královstvím a Německem od hlasování o Brexitu prudce klesl

Obchod mezi Německem a Spojeným královstvím od roku 2016 prudce klesl a zaostává za celkovou úrovní dovozu a vývozu v obou zemích, což je známkou toho, že britská výroba čelí stále větším překážkám v interakci s největší ekonomikou EU.

Německý vývoz zboží do Spojeného království v březnu oproti předchozímu měsíci klesl o 3,9 procenta a ve srovnání se stejným měsícem loňského roku klesl o 0,3 procenta. Ve srovnání s březnem 2019 vývoz do Británie podle údajů klesl o 27 procent, a to navzdory růstu celkového německého exportu o 16 procent. Vydáno Ve středu Destatis, německý úřad pro národní statistiku.

Spojené království bylo jediným hlavním německým obchodním partnerem, který oznámil pokles exportu ve srovnání s březnem 2016, tři měsíce před referendem o brexitu.

Údaje odrážejí postupné oddělování výrobního hospodářství Spojeného království od jednotného trhu EU, uvedl Ulrich Hoebe, generální ředitel německo-britské průmyslové a obchodní komory.

„Z německého pohledu je Spojené království poněkud vyřazeno z dodavatelských řetězců EU, protože se stalo složitějším a dražším. [to trade with UK] To má dopad na bilaterální obchod.

Německo je po Spojených státech druhým největším obchodním partnerem Británie a obchod mezi těmito dvěma zeměmi podporuje více než 500 000 pracovních míst ve Spojeném království, uvádí úředník. Odhady.

Spojené království však v roce 2021 jako zdroj německého dovozu kleslo na 13. místo za Španělsko, Švýcarsko a Rakousko – v roce 2016 se propadlo z devátého místa. Rovněž kleslo na konec 10 největších obchodních partnerů Německa, pokud jde o vývoz a dovoz, spolu s s Českou republikou. Republika se chystá předběhnout Spojené království.

Hoebe uvedl, že členové komory uvedli ve svém průzkumu Business Outlook pro rok 2022 logistické problémy související s Brexitem jako největší obavy německých společností ve Spojeném království.

Zdvojnásobení bilaterálního obchodu obrácený V oficiálních statistikách pro Spojené království. Vývoz zboží ze Spojeného království do Německa loni ve srovnání s rokem 2020 klesl o 10 procent, zatímco celkový vývoz ze Spojeného království vzrostl o 9 procent.

Dovoz britského zboží z Německa v roce 2021 také klesl, ačkoli celkový dovoz vzrostl. Služby, které tvoří něco málo přes třetinu britského exportu do Německa a asi 14 procent importu, také v minulém roce klesly.

William Payne, vedoucí obchodní politiky Britské obchodní komory, uvedl, že údaje o německo-britském obchodu „vykreslují trvale znepokojivý obraz“, přičemž objemy se po pandemii neobnovují stejným způsobem jako v jiných zemích.

„Vzhledem k rostoucím nákladům na export z Německa do Spojeného království a naopak [EU-UK] Dohoda o obchodu a spolupráci vstoupila v platnost a došlo k jasnému snížení objemů dvoustranného obchodu, zejména mezi malými podniky.

Sophie Hill, obchodní ekonomka z think-tanku Resolution Foundation, poznamenala, že podíl Spojeného království na německém dovozu v roce 2021 po implementaci TCA výrazně poklesl, ale již v předchozích letech měl klesající tendenci. „Je jasné, že Brexit měl dopad,“ řekla.

Negativní vliv může mít i tvorba binárního obchodu. Auta a jiná pozemní vozidla, která byla postižena narušením dodavatelského řetězce souvisejícím s pandemií, jsou hlavním zbožím dováženým do Spojeného království z Německa a za posledních pět let prudce klesly, podle pro data ONS.

Stejně tak součásti letadel tvoří velkou část britského exportu do Německa a pandemie je tvrdě zasáhla a od roku 2019 klesla o téměř 30 procent.

Hill však zaznamenal klesající podíl britského zboží na německém dovozu ve většině kategorií zboží a někteří ekonomové varovali, že nová obchodní dohoda s EU bude mít dlouhodobé účinky.

řekl Thomas Sampson, odborný asistent ekonomie na London School of Economics.