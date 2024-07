Darkness přebírá Wikipedii se spuštěním oficiálního tmavého režimu

Tmavý režim nebo noční režim nebo design svítící ve tmě, nebo jak chcete nazvat verzi obsahu PC, která v noci nevypadá úžasně jasně, byla na vrcholu své popularity kolem roku 2019 a 2020. Tehdy byl navržen Android iOS je systémový způsob, jak použít tmavší motiv a poslat signál kompatibilním aplikacím, aby udělaly totéž. Brzy následovalo mnoho dalších systémů, aplikací, webových stránek a dalších digitálních nástrojů.

Kromě, zejména, WikipedieNavzdory tomu, že je Wikipedia jednou z nejsympatičtějších stránek pro noční toulky myslí, neměla žádný oficiální způsob, jak přeměnit své slavné bílé stránky na něco, co by bylo šetrnější ke spánku a očím. Nyní, po značném úsilí její komunity, je tmavý režim (technicky nastavení tmavé „barvy“) dostupný většině návštěvníků Wikipedie na počítači i mobilu.

Na ploše najděte vpravo postranní panel s tlačítky pro nastavení velikosti a šířky textu a poté „Barva (Beta). Pokud postranní panel nevidíte, hledejte ikonu brýlí v pravém horním rohu poblíž nástrojů pro vyhledávání a výpočty. Na mobilu najděte tři vodorovné pruhy (známé také jako tlačítko pro hamburger) v levém horním rohu stránky, vyberte Nastavení a poté vyberte požadovanou barvu. K dispozici je standardní barva „Světlá“, „Tmavá“ a „Automatická“, která přebírá barevné vodítka z vašeho systému.

Již více než rok se tmavý režim stal nejžádanější funkcí Průzkum seznamu přání komunity Wikipedie pro rok 2023Může se zdát snadné invertovat barvy na textovém webu do opačných barev. Ale jak je uvedeno v Diskuse o anketě 2023 na ReddituNení to však tak jednoduché. Mnoho vestavěných stylů Wikipedie má předem naprogramované barvy. Rozšíření prohlížeče, která ztmavují Wikipedii, mívají velký počet ručních přepisů těchto stylů. Jak řekl jeden uživatel Redditu, Jorn položit to:

Je to opravdu jedna z věcí, kde můžete 95 % toho udělat přidáním jediného řádku podobného CSS body{filter: invert(100%);} Ale abyste dosáhli 99% přesnosti a zbavili se všech nepříjemných chyb, museli byste zcela přepsat design webu a dosažení 100% je nemožné.

Sledovač chyb a problémů na Wikipedii, Phabricator, ukazuje možnost „Poskytnout temné/noční téma“ vstupenka Pochází z 22. června 2010. Věci se začínají skutečně zlepšovat na začátku roku 2022 a diskuse probíhá na mnoha místech, včetně přístupnosti, strojového učení a barevně kódovaných mapových klíčů. Hlavním úkolem bylo výrazný To bylo „rozpuštěno“ 12. července, i když mnoho dílčích úkolů zůstalo.