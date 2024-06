Darem, který se neustále rozdával, byl strom New York Rangers Czech trade tree

V hokejové historii New York Rangers bylo několik legendárních sérií. Stručně řečeno, jedna z linií, kterou si mnoho fanoušků ještě pamatuje, je Czech line, která vznikla v sezóně 1999-00.

Jednotka, která se skládá ze záložníka Petra Nedvěda a křídelníků Radka Dvořáka a Jana Hlaváče, dala fanouškům něco k povzbuzení v době vrcholné „doby temna“ na přelomu 90. a 20. století. Ačkoli to mělo krátké trvání, odkaz série žije dodnes mezi fanoušky, kteří vyrostli na sledování během té doby.

I když to možná nebyli „A Line“, která se skládala z Franka Bouchera s bratry Cookovými na úsvitu existence franšízy, nebo legendární řady GAG z počátku 70. let s Rodem Gilbertem, Jean Ratelle a Vicem Hadfieldem, stále měli vliv, i když byli všichni pryč.

Dnes, poté, co mnozí z vás otevřeli dárky u vánočního stromečku, se podíváme na český obchodní strom a uvidíme, co tito tři hráči dělali poté, co jejich čas v New Yorku skončil.

Pobočka Peter Nedvěd

V některých ohledech neexistuje žádný hráč, který by se cítil více jako Rangers 90. let než Petr Nedvěd, který byl od roku 1994 zapojen do čtyř samostatných obchodů během 10 let.

U tohoto cvičení začneme druhým výměnou, která ho přivedla zpět k Rangers po působení v Pittsburghu. Nedved byl spolu s Chrisem Tamerem a Seanem Prongerem 25. listopadu 1998 vyměněn do New Yorku za Alexeje Kovaleva a Harryho Yorka.

Tamer po dohodě odehrál za Rangers 52 zápasů, v nichž zaznamenal gól a pět asistencí. Rangers ztratili Temera ve prospěch Atlanta Thrashers v rozšiřujícím draftu toho léta, čímž jejich franšíza skončila.

Pronger měl menší vliv, protože měl tři asistence ve 14 zápasech, než byl v únoru vyměněn do Los Angeles za Erica Lacroixe. Lacroix by s Rangers strávil část tří sezón, ve 146 zápasech nastřílel osm gólů a 20 bodů, což pro křídelníka není nijak hrozný návrat.

Lacroix byl vyměněn za Colina Forbese z Ottawy v březnu 2001. V 19 zápasech zaznamenal pět bodů jako rozehrávač, než odešel toho léta, čímž tuto sérii ukončil.

Mezitím se Nedvěd za poslední roky stal jedním z nejlepších hráčů Rangers. Měl 20 gólů v pěti sezónách, včetně kariérního maxima 32 gólů v sezóně 2000-01. V sezóně 1999-00 skóroval 68 a v následujícím roce na to navázal 78 nejlepšími v kariéře.

I když tato čísla nejsou podle dnešních měřítek nijak křiklavá, mějte na paměti, že to byl vrchol éry „mrtvého puku“ a týmy Rangers byly špatné. Jak špatné? Oba roky skončili s více než 10 body mimo play-off.

Nedved byl součástí čistky v roce 2004. On a Jussi Markkanen byli posláni do Edmontonu za Stevem Valiquettem a Dwightem Helminenem, kteří v roce 2004 zvolili ve druhém kole, kterým se stal Dane Byers a v roce 2005 ve třetím kole.

Vallequette měl největší vliv na Rangers, v klubu strávil pět sezón. V letech 2007 až 2009 se objevil ve 28 hrách a během tohoto období získal 10 výher. V sezóně 2009-10 byl sesazen do AHL, poté v létě opustil organizaci a zamířil na dvě sezóny do zámoří. Nyní je analytikem vysílání Rangers na MSG Network.

Helminen nikdy nehrál zápas za Rangers a opustil organizaci po sezóně 2006-07.

Byers, levé křídlo, strávil v United šest let a dokázal nastoupit v šesti zápasech, včetně pěti v sezóně 2009-10. Měl jeden cíl. Byl prodán Columbusu v listopadu 2010 výměnou za Chada Kolarika.

Kolarik strávil v organizaci dvě sezóny a objevil se ve čtyřech zápasech s Rangers, než byl v lednu 2013 vyměněn do Pittsburghu za Bena Ferrera, který – kupodivu – také odehrál jen čtyři zápasy s Rangers.

Ferrero byl spolu se šestým v roce 2014 poslán do Minnesoty za práva na obránce Justina Falka. Strávil jeden rok v klubu, než v létě znovu podepsal smlouvu s Minnesotou, čímž po více než 10 letech skončil s Nedvědem.

pobočka Radek Dvořák

New York získal talentovaného pravého křídla výměnou za tři týmy se San Jose Sharks a Florida Panthers 30. prosince 1999. Rangers poslali Todda Harveyho ve čtvrtém kole v roce 2000 opačným směrem.

Dvořák před příchodem do Rangers nikdy nenastřílel více než 19 gólů a po výměně jich dal jen 11 ve 46 zápasech. Další rok ale vypukl a v 82 zápasech zaznamenal 31 gólů a 67 bodů. Ve své kariéře by už nikdy nedal 20 bodů a znovu by dosáhl pouze 50 bodů.

Po kariérních maximech v letech 2000–01 Dvořákova produkce upadala. V sezóně 2001–02 měl na kontě 17 gólů a 37 bodů a v následujícím roce jen šest gólů v 63 zápasech, když byli s Coreym Crossem 11. března 2003 posláni do Edmontonu za Ansona Cartera a Alice Beza.

Pisa odehrál jen tři zápasy jako brankář a po této sezóně zcela opustil Severní Ameriku.

Carterův čas jako strážce byl krátkodobý, i když hrál velkou roli v mnohem větším podniku. Většinu své kariéry stabilně nastřílel 20 gólů, po přestupu do New Yorku dal jen jeden gól v 11 zápasech a v následujícím roce měl 10 ve 43 zápasech, než byl vyměněn do Capitals za Jaromíra Jágra.

Jágr bude hrát v New Yorku po části čtyř sezón. Spolu s Henrikem Lundqvistem Jágr vrátil Rangers v sezóně 2005–06 k respektu, kdy měl nejlepší jednotlivou sezónu v historii franšízy s 54 góly a 123 body, což jsou oba rekordy, které platí dodnes.

Jágr nebyl nikdy vyměněn, čímž Dvořákova část obchodu skončila.

pobočka Jana Hlaváče

Poslední člen české řady dorazil do New Yorku prostřednictvím obchodu s Calgary v červnu 1999. Hlaváč, spolu s letošními volbami v prvním a třetím kole, pro Marca Savarda a první v roce 1999.

Rangers draftovali Jimmyho Lundmarka celkově devátého a v New Yorku strávil části tří sezón, ve kterých ve 119 zápasech zaznamenal 11 gólů a 30 bodů. Rangers ho v říjnu 2005 vyměnili do Phoenixu za Jeffa Taaffeho, který za ně odehrál jen dva zápasy.

Taffe byl poslán zpět do Phoenixu jen o čtyři měsíce později za Martina Sonnenberga, který za Rangers neodehrál zápas a v létě se vrátil do Evropy.

Hlaváč měl silnou nováčkovskou sezónu v letech 1999-00, vstřelil 19 gólů a 42 bodů v pouhých 67 zápasech. Tato čísla jsou opět působivá v závislosti na éře a týmu. Na to navázal 28 góly a 64 body v 79 zápasech následujícího roku.

To se ukázalo jako vrchol pro Hlaváče jako strážce a v NHL, protože byl toho léta vyměněn spolu s Kimem Johnsonem, Pavlem Brindlem a výběrem ve třetím kole do Philadelphia Flyers v roce 2003 výměnou za Erica Lindrose a podmíněný 2003. výběr z draftu.

Lindros, který byl rozehrávačem téměř před deseti lety, není tím hráčem, jakým byl ve Philadelphii. Ve skutečnosti vynechal předchozí sezónu kvůli neshodám s GM Bobem Clarkem ohledně problémů s týmem, jak se vypořádal s jeho otřesy mozku.

Nicméně, Lindros zaznamenal 37 gólů a 73 bodů v 72 zápasech ve svém prvním roce jako stráž v letech 2001-02. Ale odtamtud to začalo jít z kopce, protože v následujícím roce na to navázal 19 góly. Během svého posledního roku v New Yorku odehrál pouhých 39 zápasů a vstřelil pouze 10 gólů. Po výluce podepsal s Torontem.

Závěr

Z jakéhokoli důvodu byla cvaknuta česká linie. Nebyla to skupina hvězd. Ve skutečnosti to bylo naopak, protože tři většinou zdatní hráči se našli na správném místě a ve správný čas a vytvořili harmonii.

V případě Dvořáka i Hlaváče se ani jeden hráč nepřiblížil k tomu, aby zopakoval úspěch, který měl s Rangers. Dvořák po odchodu z Rangers hrál za sedm dalších týmů. Hlaváč se vrátil do Rangers v sezóně 2003-04, ale kouzlo bylo pryč, když v 72 zápasech vstřelil pouhých pět gólů.

Nostalgie je šílená věc a nutí nás vzpomínat na věci s láskou, než bychom měli. Ale pokud jde o české písmo, čísla odpovídají vzpomínkám.

Pozn.: HokejDB Byl použit jako reference