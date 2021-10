Daniil Medveděv a Karolína Plíšková postupují do třetího kola po snadných výhrách – Sports News, první příspěvek

Medveděv nečelil bodu zlomu, když proměnil tři ze svých sedmi šancí na brejk proti Američanovi, aby to do 72 minut zabalil.

Andělé: Šampion US Open Daniel Medvedev se v sobotu vrátil do soutěže ATP, když porazil Američana Mackenzie McDonalda 6: 4 6: 2 a postoupil do třetího kola v Indian Wells.

Ruské druhé nasazené mužstvo – nejlepší nasazené mužstvo na mistrovství WTA a ATP Masters – odehrálo svůj první zápas na okruhu ATP od získání svého prvního grandslamového titulu ve Flushing Meadows – což zabránilo Novakovi Djokovicovi ve vzácném čtyřslamovém kalendáři velkého průzkumu.

Od té doby Medveděv pomohl týmu Evropy porazit týmový svět na Laver Cupu a udržel věci v chodu přesvědčivým vítězstvím nad 57. nasazeným MacDonaldem.

Medveděv nečelil bodu zlomu, když proměnil tři ze svých sedmi šancí na brejk proti Američanovi, aby to do 72 minut zabalil.

„Jsem opravdu šťastný, protože obvykle jsem v Indian Wells nehrál dobře a nehrál jsem dobře ani na tréninku před (turnajem),“ řekl Medveděv, který měl v předchozích zápasech v Indian Wells 3: 3. Kalifornská poušť.

„Jsem opravdu spokojený s mým výkonem,“ dodal. „To je nejdůležitější, bez ohledu na to, jak jste před turnajem hráli.

„McKenzie je opravdu silný soupeř, na každého může vyvinout tlak,“ řekl Medveděv. „Jsem rád, že tak rychle utíkáme.“

Nejlepší nasazená žena Karolina Plíšková se také kvalifikovala do třetího kola, když pátou nasazenou Garbine Muguruzaovou vyloučila Agla Tomljanovic.

Světová trojka Plíšková potřebovala 80 minut, aby se dostala přes 23letou Polku Magdalenu Fritschovou 7-5 6-2.

Plíšková vypálila šest es, aby dosáhla v této sezóně svého vedoucího skóre WTA na 387, když proti Fritschové proměnila pět ze šesti brejkbolů.

Byl to Fritsch, nasazený 106, kdo utrhl první hru zápasu a vedl 4-3 v úvodním setu.

Plíšková ale rychle uklouzla a Češka se ujala vedení 6: 5 a bekhendovým kopem si udělila setbol, ​​než se Fritsch stočila do sítě.

Plíšková vedla ve druhém setu 5: 1 a poté, co při podávání zápasu shodila své podání, popáté v zápase prolomila Fritsche, aby si připsala vítězství.

Španělská Muguruzaová mezitím prohrála 6-3, 1-6, 6-3 s Australankou Tomljanovicovou, která na začátku letošního roku dosáhla svého grandslamového čtvrtfinále ve Wimbledonu.

Zdálo se, že Muguruzaová vše otočila, když získala druhou sadu k vyrovnání zápasu – k čemuž jí pomohl prudký nárůst faulů Australanky.

Tomljanovic se ale přeskupil a zlomil Muguruzu v úvodním zápase třetího.

Muguruzaová stáhla první hru a držela set 3-3, jen aby znovu upustila své podání a Tomljanovic dokončil druhou hru s posledním bodem zlomu.

V dalších raných zápasech druhého kola žen porazila Ons Jabeurová Anastasiju Sevastovovou 6: 2, 6: 7 (5: 7) a 6: 3, aby se dostala do třetího kola.

V noci se Kanaďanka Bianca Andreescu začala obhajovat titul, který získala v roce 2019 – nejnovější vydání turnaje – když ve druhém kole čelila Američance Alison Riske.