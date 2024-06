Další nové funkce kvality života odhalené v aktualizaci M. Bisona Street Fighter 6

Tentokrát dostávají reprízy oživení























Přestože Street Fighter 6 obdržel svou dosud největší aktualizaci spolu s Akumou teprve minulý měsíc, během několika dní se chystá vydání dalšího důležitého patche pro hru.











Capcom právě odhalil několik nových funkcí kvality života přicházejících do SF6 v aktualizaci doprovázející M. Bison, která odstartuje obsah 2. sezóny.



















Jak bylo odhaleno v jejich nedávném příspěvku, funkce přehrávání se chystá získat několik nových nástrojů, které by se měly hodit těm, kteří ji často používají (a těm, kteří doufají, že ji získají více).





K dispozici budou dvě další možnosti rychlosti s 1,1x a 1,2x běžícím nad rámec toho, co již existuje.





Ale důležitější pro většinu lidí je konečně možnost přetáčet snímky během přehrávání, kterou lze použít při pozastavení.





Až do tohoto okamžiku si hráči mohou nastavit rychlost přehrávání na standardní, 2x, 4x a 8x, aby akci provedli rychleji, zatímco její zpomalení poskytuje 0,5x a 0,8x posunutí, stejně jako posun snímku, takže to umožňuje lepší jemné -ladění. Najděte díly, které konkrétně hledáte.





A co víc, pomocí funkce scény můžete přeskočit přibližně 8 sekund dozadu nebo dopředu, ale pokud to zmeškáte nebo se potřebujete znovu podívat na interakci, která se právě stala, neexistuje žádný rychlý způsob, jak se vrátit o kousek zpět.





Schopnost konečně přetočit zpět jistě způsobí, že pročesávání replayů se zdá lákavější.





Toto nejsou jediná vylepšení QOL, která brzy přijdou do SF6, protože Capcom dříve odhalil šikovnou novou zkratku pro spuštění hry přímo v tréninkovém režimu.





I když to ve skutečnosti není nová funkce, Capcom také provádí vizuální úpravy jak ukazatele zdraví, tak ukazatele vedení, takže situace, jako je zjištění, kdy má někdo přístup ke kritickému umění, jsou mnohem snáze vidět na první pohled.





Vzhledem k tomu, že velký balanční patch je jen asi měsíc starý, neměli bychom skutečně očekávat, že se v příští aktualizaci změní něco zásadního, pokud jde o to, jak budou bojovníci hrát, kromě několika oprav chyb, ale budeme vědět, co bylo ve skutečnosti změněno/přidáno po vydání poznámek k opravě Oficiálně dokončeno.





To vše má přijít do Street Fighter 6 spolu s návratem M. Bisona jako první postavy ke stažení pro sezónu 2 26. června, takže teď už není na co čekat.







