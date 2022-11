Další albánská imigrantská krize

To vše představuje rébus: je-li možné legální přistěhovalectví do jiných destinací, proč existuje takové zoufalství dostat se do Spojeného království? A proč teď?

Jedno vysvětlení souvisí s řetězovou imigrací a britskou imigrací práce nedokonalost. Spojené království hostí velkou diasporu z nejchudšího regionu Albánie, okresu Kokes. To přitahuje příbuzné a známé, kteří podle Safeta Jegiho, starosty Cox City, snáze hledají dobře placenou práci ve stavebnictví vlastněném Albánci. „Někteří najímají pracovníky bez imigračních dokladů, ale je to poctivý obchod,“ řekl Gigi Řekl. „Samozřejmě jsou i tací, kteří pracují v nelegálních oblastech. Ale je jich menšina, malé procento.“

Při načasování se pozornost soustředila na a Nedávno Díky reklamní kampani na sociálních sítích pašeráckých skupin se nebezpečný přejezd lodí zdá snadný a cenově dostupný. Ti, kteří se rozhodnou pro tuto cestu, riskují, že se stanou obětí kriminálních aktivit, jako je nutnost pracovat v konopných sklenících „chtěně či neúmyslně a snažit se splatit dluh, který na sebe vzali, aby se tam dostali,“ řekl Christafie. Výzkumník AIIS.

Spojené království se také vyznačuje nedostatkem legálních cest. Albánci mohou již více než deset let cestovat bez víz do schengenského prostoru, který zahrnuje většinu Evropské unie. Naproti tomu pro většinu Albánců je velmi obtížné získat turistické vízum do Británie nebo se připojit k rodině již ve Spojeném království. To je, jak někteří říkají, další důvod, proč mlékárna překročila kanál. Přes jeho nebezpečí je většina ostatních tras uzavřena.

Lia Yepi, albánsko-britská profesorka na London School of Economics, hořce On si pamatuje Na Twitteru ji její matka a bratr nesměli navštívit ve Spojeném království, kde žije 14 let a je občankou. Přestože utratili stovky liber na poplatcích, víza jim byla nakonec zamítnuta.

„Moje matka… nepřesvědčila konzulární úřad, že její záměry byly záměry skutečného návštěvníka.“ Zeptejte se jakéhokoli Albánce, kterého potkáte, a bude mít alespoň jeden podobný příběh. Je velmi pravděpodobné, že budou mít víc,“ Ypi Napsal. „Pokud jste nikdy neviděli můj dopis o zamítnutí víza do Spojeného království – krutost, pohrdání, ponižování – zde je osoba, která odmítla vstup mé matce, protože jsem ve zvacím dopise uvedl, že jsem těhotná… [and] Potřeboval jsem pomoc. Jsem vynikající akademik. Představte si, jaké to je pro ostatní Albánce.“

Volá po řešení

Je to bod, který úřady Spojeného království nepřehlédly, když nedávno zahájily projekt zavedení legálního přistěhovalectví a lepších podmínek doma v místech, jako je okres Kukes.

Je to nejambicióznější iniciativa Spojeného království v severní Albánii a poskytne dovednosti a pracovní místa v celém regionu, řekl Alistair King-Smith, britský velvyslanec v Albánii. „Můj vzkaz těm, kteří uvažují o nelegálním cestování do Spojeného království, je: Počkejte. Nechoďte hned a nezničte si život,“ napsal velvyslanec na LinkedIn. Pošta. „To, co se ukazuje na sociálních sítích, není realita. Buď zde zůstaňte, nebo požádejte o víza legální cestou. Nechoďte ilegálně! Apelujeme na každého, kdo může přispět: prosím, spolupracujte s námi na vytváření naděje a možností pro mladé lidi.“ tady, aby neměli pocit, že jsou nuceni odejít.“

Dokonce i církev vyzývá k akci. Katolická biskupská konference Albánie nedávno vydala prohlášení, v němž vyzvala albánské vedení, aby navrhlo a zavedlo řešení krize.

Monsignor Angelo Massafra v prohlášení pro média řekl: „Věrní nám ve velkém říkají, jak celé rodiny raději emigrují ze strachu, že nemohou zaručit svým dětem bezpečnou budoucnost a že mnoho z nich ztratilo naději na život v Albánii. .“ Vyzval k řešením, která by zastavila „úplné vyprazdňování školních struktur ve venkovských oblastech“ a vyčerpávala to, co nazval „profesemi nejcennějšími pro sociální a ekonomický rozvoj naší země, jako je zdravotnictví a školství“.

Až dosud nebyly jeho modlitby vyslyšeny.