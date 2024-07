Czech Tour: Tom Glock získal první profesionální vítězství ve 3. etapě rok po závodě

Thomas Glock (Wizma-Lease A Bike) dosáhl pozoruhodného comebackového vítězství ve 3. etapě Czech Tour, své první mezi profesionály, poprvé se vrátil do soutěže po 362 dnech v 1. etapě.

Brit zaútočil v závěrečném stoupání na Dlouhé stráně, zbývalo mu 8 km, zdržel pronásledující peloton v řadě, aby dohnal postup Kevina Colleoniho (Intermarche – Vandy) a zvítězil o osm sekund před vedoucím závodníkem Markem Hirschi. Tým Spojených arabských emirátů Emirates).

Glock minulé léto vynechal téměř rok závodění po autonehodě v tréninku a v předzávodních komentářích od něj nebyla žádná očekávání. Prokázal však přednárazovou dovednost, aby zadržel skupinu favoritů GC, kteří ve finále sehráli taktickou bitvu b.

Hirschi skončil druhý na stupních vítězů, než v posledním kilometru odstartoval několik tahů své soutěže a před týmovým kolegou Diegem Ullissim, který je celkově na druhém místě, získal bonusové sekundy.

„Je to nepopsatelné, vůbec jsem to nečekal,“ řekl Cloke poté, co získal své první profesionální vítězství v turnaji 3. etapy. „Pro mě už být tady na startu je výhra, takže to musím vzít. Výhra tady je velký bonus.

„Byl to neuvěřitelně těžký rok. Naštěstí jsem měl kolem sebe skvělé lidi, kteří mě protáhli. Chci poděkovat všem, kteří tu pro mě byli, bez nich bych tu nestál. A doufám, že to dokážu Velké věci v této sezóně.“

Výsledek

Řízeno výsledky První jízda na kole