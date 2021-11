Cyklistické stezky vhodné pro zimu v Iowě, psi a psi schválení pivovarem

Ahoj! Jsem Barb Baker, sládek ve společnosti 515 pivovarnických společnostíA stále hraji „Pharaoh“, počítačovou hru na budování města s egyptskou tématikou, která byla původně vydána v roce 1999.

Vítejte v době mimo pracovní dobu, Týdenní zpravodaj Je to všechno o zábavě z desky Des Moines. Napsali je reportéři a příležitostní hostující spisovatelé a rádi vám ukážeme, do čeho jdeme mimo pracovní dobu – od kempování po koncerty až po pletení a vše mezi tím. Venku je zima, ale město se s podzimním oblíbencem otepluje!

Obchod

Tady je dohoda: Na dvou kolech trávím tolik svého volného času, kolik jen můžu.

Do cyklistiky jsem se poprvé zamiloval v roce 2016 a do wmezi cyklistikou Příští rok.

Když říkám láska, já opravdu Znamená to: Jsem typ cyklisty, který najezdí tisíce mil po štěrku, stezkách a sněhu. A všiml jsem si, že mnoho lidí si myslí, že chladnější počasí a kratší podzimní dny znamenají konec cyklistické sezóny. Tak tohle fakt ne!

Zimní cyklistika je plná radosti: menší provoz na stezkách, více výhledů na krásnou přírodu Iowy a spousta příležitostí, jak se spojit s lidmi, kteří opravdová láska Cyklistika – možná pár z nich přestane šlapat na kolečko piva.

Bojíte se zimy? Jsem tu, abych vám řekl, že vše, co potřebujete, abyste se dobře bavili, je teplá výbava a dobrodružný přístup.

Za prvé, třídy jsou vaším přítelem. Jednoduše musíte začít s dobrým základem.

Osobně přísahám na vlnu. Fleece nejen absorbuje teplo, aby vás udržela toastové, ale zůstává bez zápachu a obecně hřeje, i když je mokrá. (Myslím, že ovce opravdu mají tento příjemný komfort!)

Nezbytností jsou zejména tlusté vlněné ponožky. Když se opravdu ochladí, oblékněte si pod větrovky nějaké fleecové spodní prádlo, abyste měli nohy připravené na jízdu. udeřil Kyle kola ve waki nebo ankeni Když potřebuji oblečení na kolo pro všechna roční období. Bonusové body pro Kyle’s za rozšíření jejich výběru o vybavení pro naše spoluběžce a sportovce.

Abyste měli ruce v teple, kupte si sadu Pogie Lites z BikeIowa.com. Jezdci jsou vyrobeni tak, aby navlékli vaše vodítko a vložili své ruce, ať už v rukavicích nebo bez, dovnitř psa, aby získali další vrstvu izolace. Voděodolné a větruodolné, to nejlepší na tom BikeIowští psi Vyrábí se lokálně v centrální Iowě.

Silniční kolo nemá rádo listí a sníh, ale horské, šotolinové nebo fatbike se bude vesele válet ve většině podmínek. V hluboké zimě jezdím na jednom ze svých tlustých kol pneumatiky s hroty, které poskytují perfektní přilnavost i v těch nejnáledějších podmínkách. Kola Beverdale Des Moines je nutností pro jakékoli mechanické podnikání. A hej, pokud je vaše peněženka obzvlášť plná, vyrábí také kola na zakázku!

Dlážděné příjezdové cesty v Des Moines jsou obvykle orány do 48 hodin silného sněžení a Central Iowa Trail Association – Organizace Rad by to rozhodně měla podporovat – dokonce používají Snow Nanny, aby udržovala lesní stezky sladké a bezpečné po celý rok.

Ať už je to křupání listí nebo téměř tichý zvuk mastných pneumatik projíždějících čerstvým prašanem (můj oblíbený!), na našich dvorcích je po celý rok spousta krásy! Jdi ven a vzdor tomu chladu – poděkuješ mi, přísahám.

Máte v DSM oblíbenou aktivitu v chladném počasí? Žhavý tip, jak zůstat v teple? napiš mi na twitteru na hahahahahahahaha nebo na Instagramu na brewbarblikesbikes.

Top 3: Trasy, které můžete letos v zimě projet

1. Whiterock Conservancy: méně známé místo ve střední Iowě, A zanechají drahokam. Díky jednostopé optimalizované cyklostezce, sdíleným stezkám a spoustě snadným přístupem k nekonečným mílím sladkých a kluzkých dlážděných silnic v Iowě má Whiterock dobrou možnost pro jízdu na kole pro všechny úrovně schopností. Naplánujte si celodenní dobrodružství nebo si pronajměte jeden z historických statků a zůstaňte na víkend. Pokud to čas dovolí, zaškrtněte několik hvězdiček. Whiterock je nejen nezisková organizace, ale ochránci přírody spolupracují s nedalekými Coon Rapids na kontrole světelného znečištění, které vede k nejtemnějšímu počasí v Iowě. Využití průchodu je 5 USD za den nebo 25 USD za průkaz na rok.

2. Denman Woods: Nachází se v srdci Des Moines, Denman Woods Jedná se o jednostopý cyklus, což znamená, že je široký jako jednokolo. Tato stezka s několika stoupáními a klesáními nabízí terénní cyklistiku pro začátečníky. Strávte odpoledne mezi našimi nádhernými městskými lesy a zcela zapomeňte, že jste stále v hranicích města.

3. Sycamore Trails: Chyť nějaké „sykomorové pocity“ Na této silnici podél západní strany řeky Des Moines. Další jednokolejný systém, tento systém stezek vede celou cestu z Beaverdale do Johnstonu a udržují jej dobrovolníci z Central Iowa Trail Association. (řekl jsem ti Jak cool je CITA On je?)

více:Off Hours: Udělejte si pohodlí v nejlepších kavárnách v Des Moines na podzimní nápoje

Tohle všechno, vypij to

Steamboat Mac & Cheese Side $ 3: Bohatá smetanová sýrová omáčka. Skvělé nudle. Vše v hromadě kopečků. Mám říct víc? Jako přílohu si dejte makarony a sýr Steamboat Boys BBQ v CliveNebo ho obložte prsním masem a udělejte z něj předkrm. Kluci, já sen O těch makaronech a sýru.

Pochopit to: Sýr teče od úterý do neděle. Snídaně o víkendu začíná v 8 hodin.

Na Ivy’s Pilsner na český způsob – 5 $: Každý sládek má rád dobrou plzeň a Fórum nad břečťanem Nezklame. Jeho lehká a jemná vůně má kořeněnou noblesu a čistý závěr.

Pochopit to:Pítárna je otevřena každý den v týdnu, ale otevírací doba se liší.

Jaké další stážisty bych měl ochutnat? Dejte mi vědět na Twitteru na hahahahahahahaha nebo na Instagramu na brewbarblikesbikes.

více:Out of Hours: Des Moines’ nejlepší řezníci ‚maso‘, jóga ve veganské oáze a sýrový kukuřičný chléb

48 hodin volno

Páteční večer: Mám narozeniny a plánuji totálně oslavit začátek své 38. cesty kolem Slunce. * Vzduchový klakson, vzduchový klakson, vzduchový klakson. * Já a moji přátelé si dáme koktejly a uděláme to barmani podání ruky k zahájení slavností. Doufejme, že najdeme místo venku – už víš, že mi zima nevadí – abychom si mohli opéct naše s’mores. Získejte všechny opravy pro dvě jídla za 5 USD nebo čtyři sady za 8 USD.

Sobotní odpoledne: Jízda na kole o Vánocích, samozřejmě! musím dostat nejvíce Můj život je míle pod pás jako oslava. První zastávka bude klepněte na cumming Jedna z nejznámějších mul v Moskvě. Pak se půjdu podívat do centra města a podívat se na zápas státu Iowa Obchod El Bait. Chyť mě před hurikány Začínáme proti Texas Tech 14:30

Nedělní ráno: Po dlážděném kostele na kole se podívám, jak tam spadne kotouč s pukem Zápas mezi Iowa Wilde a Milwaukee Admiral V 15 hodin přiveďte do hry svého pejska a prvních 300 psů, aby získali speciální šátek. Instagram šance sám, vy!

Přečtěte si to

Nedávno jsem četl „Circe“ od Madeline Millerové, částečné přepracování „The Odyssey“ očima čarodějnice Circe, a zamiloval jsem si její svěží psaní a kreativní převyprávění řecké mytologie, takže jsem musel otevřít její dřívější román. , „“Achillova píseň. „

Jak se blíží název, kniha vypráví příběh Achilla – „nejlepšího z Řeků“ – se zaměřením na jeho dlouhý vztah s Patroklem, princem v exilu svěřeným do péče jeho otce.

Ti, kteří četli Homérovu „Iliadu“, vědí, že Patroklos umírá v bitvě – jsme kaziči starověkých řeckých textů? – Ale to je vše, co velký básník řekl o chudém princi. Aby tento příběh ožil, Miller režíruje také příběh Achilla, který vysvětluje lásku, smutek a aroganci.

okolo města

pracovní den

Jsem držitel národní ceny sládek / pěstitel kvasnic / armáda jedné ženy v 515 pivovarnických společností v Clive. Stále pracuji na nových receptech a snažím se mít po ruce různé druhy piv a limonád, které potěší každého patra. Vybírat oblíbené je jako vybírat mezi dětmi, ale v poslední době jsem si rýpal do DSM Pilsner, Hopititis DIPA a Lemon Seltzer. Příští týden klikneme na Stay Out of My Yard, jahodový koktejl IPA.

Jako další popadl pero Off Hours (Err, klávesnice) Nick Coltrain, reportér dat a politiky, který rozhodně dostal mozkové burrito.

Nejste přihlášeni? Získejte tento zpravodaj do vaší e-mailové schránky každý čtvrtek.