Cyber ​​​​Monday Deal Dell: Získejte herní počítač Dell XPS RTX 3060 za pouhých 999 $

Pro kybernetické pondělí nabízí Dell herní počítač Dell XPS vybavený grafickou kartou RTX 3060 za opravdu nízkou cenu 999,99 $. Toto je jeden z mála RTX 3060, který najdete za 1 000 $ nebo méně (pokud jen). Tato dohoda by měla vypršet na konci dne v kybernetické pondělí (může, ale nemusí se vrátit v kybernetické pondělí). RTX 3060 je další karta, kterou je téměř nemožné najít v maloobchodě bez velkého množství mastnoty na loktech; Můžete si jej koupit na eBay a budete muset zaplatit 700 $ nebo více. V tom případě získáte kompletní systém s RTX 3060 Ti plus roční interní záruku za pouhých 300 $.

Dell Cyber ​​​​Pondělní nabídka: Herní počítač Dell XPS RTX 3060 za pouhých 999 $

Herní počítač Dell XPS je vybaven procesorem Intel Core i5 11. generace, 8GB RAM, 1TB pevným diskem a grafickou kartou RTX 3060 Ti. Pro rychlejší výkon rozhodně doporučujeme přidat SSD jako spouštěcí disk. Nízká cenovka by mohla naznačovat, že RTX 3060 není úplně na úrovni, ale nic nemůže být dále od pravdy. RTX 3060 je asi o 20 % rychlejší než RTX 2060 SUPER, která je srovnatelná s RTX 2070. To znamená, že drtí hry v rozlišení 1080p a zvládne i hry 1440p a VR. To je na počítač za 999 $ působivé bez ohledu na to, jak se na něj díváte. Je také odolný vůči budoucnosti s DLSS 2.0, což může výrazně zlepšit hry, pokud jsou podporovány.

Další nabídky Dell Cyber ​​​​Pondělí

