Čtyři skryté zdravotní funkce na Apple Watch, které nepoužíváte

Kromě schopnosti Apple Watch sledovat základní aktivity, jako jsou kroky a cvičení, existují složitější funkce, jako je EKG, vysoké/nízké Upozornění na srdeční frekvenciA detekce pádu Nabízí velkou hodnotu a získal pozornost hlavního proudu. Ale létání pod radarem, Apple Watch má několik důležitých, méně známých funkcí, které měří vše od současného po budoucí celkový zdravotní stav, pravděpodobnost úmrtí a bazální metabolismus. Pojďme se podívat na čtyři skryté zdravotní funkce na Apple Watch, které možná nepoužíváte.

Čtyři zdravotní funkce ukryté v Apple Watch

Trať VO2 max Apple Watch Je skrytý ze dvou důvodů. Za prvé, i když se podíváte na stupnici, je ve výchozím nastavení vypnutá a na watchOS/iOS má jiný název: Cardio Fitness.

Za druhé, jakmile je povoleno, VO2 max / Cardio Fitness Měření se s vašimi Apple Watch provádějí pouze při pěší turistice, chůzi nebo běhání venku (vyberte si měření konkrétně v aplikaci Apple Watch Workout).

Ačkoli často získáte hodnoty VO2 max, protože se měří pouze pro tři typy cvičení, vyplatí se mít je nastavit.

Kromě toho, že pomáhá porozumět vaší kardiorespirační zdatnosti, výzkum ukazuje, že VO2 max je dobrým prediktorem celkového zdraví a také prediktorem dlouhodobého zdraví. Podívejte se na našeho úplného průvodce nastavením a používáním VO2 max:

Proměnlivost srdeční frekvence (HRV) automaticky zachycuje Apple Watch, ale nelze ji zobrazit v nativní aplikaci pro nošení srdeční frekvence. Chcete-li to vidět, musíte na iPhonu zamířit do aplikace Zdraví > Procházet > Srdce.

Co je HRV? Je to měřítko toho, jak se mění interval mezi tepy, a měří se v milisekundách – zejména toto měřítko, které se často mění, takže je důležité dívat se na obecné trendy, ne na denní čísla.

HRV je mnohými v lékařské oblasti považována za silný prediktor nejen současného celkového zdraví a odolnosti kardiovaskulárního těla, ale také silný prediktor budoucí úmrtnosti.

HRV se často používá jako signál k pochopení, kdy je tělo připraveno na cvičení nebo odpočinek. To vše díky HRV, která ukazuje, jak dobře srdce reaguje na náš autonomní nervový systém.

Obnova srdeční frekvence je o něco méně skrytá než HRV, protože se na Apple Watch a iPhonu objevuje automaticky po sledování vašeho tréninku.

Ale co to znamená? jako HRV, Obnova srdeční frekvence Může indikovat zdraví srdce tím, jak dobře poslouchá autonomní nervový systém.

Studie ukázaly, že zotavení z abnormálně nízké srdeční frekvence je silným prediktorem dvojnásobného rizika úmrtí do šesti let.

Apple Watch výrazně zobrazují spálené kalorie, ale co s nimi negativní kalorietaké známý jako váš bazální metabolismus?

Zatímco Apple Watch to sleduje, na nositelném zařízení to není vidět, budete muset zamířit do aplikace Zdraví na vašem iPhonu a trochu spočítat.

Pochopení vašeho spalování kalorií/bazálního metabolismu je cenné, protože vám může ukázat účinek nárůstu svalové hmoty (více svalů = více negativních spálených kalorií). Samozřejmě je také nezbytné pochopit, kolik jíte, pokud hledáte kalorický deficit nebo nadbytek kalorií.

A pokud chcete jít dále s pochopením svého metabolismu v reálném čase, doporučuji se podívat na Lumen’s Kapesní metabolický analyzátor (PosouzeníFunguje s Apple Health.

Používáte některé nebo všechny tyto pokročilé funkce Apple Watch? Nebo jste rádi, že to vyzkoušíte? Podělte se o své myšlenky a zkušenosti v komentářích níže!

