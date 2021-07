Čtyři hokejisté připraveni na mistrovství Evropy do 23 let

Tallinn, Estonsko – Čtyři z kontinentálních hokejistů jsou naplánovány na mistrovství Evropy v atletice 2021 do 23 let Enid Dot A Sarah Killinen A Antonio Lopez Segura Barbora Malíková se připojuje k nejlepším mladým talentům v Evropě na významném mezinárodním setkání.

Čtyřdenní turnaj probíhá od čtvrtka 8. července do neděle 11. července na stadionu Kadriorg v estonském Tallinnu. Zástupci z 50 evropských zemí budou o víkendu bojovat o medaile na 44 akcích. Časové pásmo v Tallinnu je východoevropský letní čas (GMT +3), což znamená, že místní čas v turnaji bude sedm hodin před letním časem. Živé výsledky budou k dispozici na webových stránkách European Athletics a zápas bude vysílán na Eurovision Sports.

Enid Dot Soutěž s diskem přebírá po pátém místě v nizozemském národním šampionátu. Nizozemská vrhačka zveřejnila životu nejlepších 171 ‘8’ (52,32 m) v disku na NCAA East Prelims na začátku tohoto roku a vstoupí do skupiny A play-off, aby zahájila své turnaje v 2:45 hod. Východního času.

Sarah Killinen Na mistrovství ACC v Hammeru skončila druhá na 64,92 metru a bude se snažit pokračovat ve svém mistrovském úspěchu. Killinen z finské Lapuy si ve čtvrtek v poledne ET vybojuje místo v Hammer Finals.

Antonio Lopez Segura Mistr ACC v hale 3 000 m poběží 5 000 m v Tallinnu. Lopez Segura zveřejnil nejlepší venkovní čas sezóny v čase 14: 02,15 na akci na ACC Outdoor Championship a bere jedno kolo akce, finální rozdělení na dvě.

Dvacetiletá podpis Virginia Tech Barbora Malíková se těší na další mezinárodní slávu na 400 m na mistrovství do 23 let. Česká šampiónka z roku 2021 v soutěži a olympijská kvalifikace překonala svůj národní rekord U-20 na mistrovství České republiky s časem 51,23 sekundy. Malíková vstoupila v této sezóně nejrychleji na hřišti a dosáhla mezinárodní slávy v soutěži. Malikova získala zlaté medaile na 400 metrů od Mistrovství světa do 17 let 2017, Mistrovství Evropy do 17 let 2018 a Letních olympijských her mládeže 2018 v Buenos Aires.

Plán mistrovství Evropy do 23 let 2021 (východní čas)

Čtvrtek 8. července

2:45 – Kvalifikace ženských disků ( Enid Dot )

3:00 – 400 m, 1. kolo žen (Barbora Malíková)

12:00 poledne – Kvalifikace ženských kladiv ( Sarah Killinen )

Pátek 9. července

10:00 – Semifinále žen na 400 m

12:35 – finále ženských disků