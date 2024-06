Čtyři astronauti strávili 3 dny ve vesmíru. Tady je to, co to udělalo s jejich těly a myslí.

„To je zvláštní spojení,“ řekla.

To naznačuje, že důvodem růstu a kontrakce telomer není stav beztíže, ale spíše bombardování radiací, jemuž jsou lidé vystaveni ve vysokých nadmořských výškách a ve vesmíru.

Nebyl to jediný dopad kosmických letů.

Afshin Beheshti z Blue Marble Space Science Institute a NASA’s Ames Research Center v Kalifornii poukázal na molekulární změny v ledvinách astronautů, které mohou být předzvěstí tvorby ledvinových kamenů. Při třídenním kosmickém letu by to nebyl problém, ale při delší misi by se to mohlo změnit v lékařskou krizi.

„Na půli cesty na Mars, jak to zvládneš?“ řekl Dr. Beheshti.

Ale nyní, když je tato možnost známá, mohou vědci studovat, jak zabránit ledvinovým kamenům, nebo vyvinout lepší způsoby jejich léčby.

Astronauti provedli několik testů na iPadech, aby změřili jejich kognitivní výkon ve vesmíru. Jeden test hodnotil to, co je známé jako psychomotorická bdělost, míra schopnosti soustředit se na úkol a udržet pozornost. Astronaut zíral na krabici na obrazovce. Pak se najednou uvnitř krabice objevily stopky, které počítaly čas do stisknutí tlačítka.

Pokud byla odezva velmi pomalá, delší než 355 ms, bylo to považováno za výpadek pozornosti. V průměru se výkon ve vesmíru snížil ve srovnání s tím, kdy astronauti Inspiration4 provedli stejný test na Zemi. Jiné testy ukazují na deficity ve vizuálním vyhledávání a pracovní paměti.