Obránce West Ham United Vladimír Koufel Říká, že si vychutnává šanci reprezentovat Českou republiku na letošním letním finále mistrovství Evropy UEFA.

Goufel byl klíčovou postavou další úspěšné sezóny na klubové úrovni Byl odměněn za silnou kampaň 2023/24, ve které odehrál 47 zápasů, když Hammers skončili devátí v Premier League a dostali se do čtvrtfinále Evropské ligy UEFA a Poháru EFL.

Tento 31letý hráč, který má na kontě 42 reprezentací, odehrál pět zápasů a odehrál každou minutu turnaje Euro 2020, který byl odložen Covidem po celém kontinentu, když Česká republika čelila Skotsku a Anglii na cestě do čtvrtfinále. , kde prohráli 2-1 s Dánskem.

Záložník Tomáš Suček, který bude v Německu kapitánem českého týmu Ivana Haška, byl klíčovým článkem této nezapomenutelné jízdy před třemi lety.

Coufal řekl: „Je to druhý největší turnaj v mezinárodním fotbale [after the FIFA World Cup], takže jsem hrdý, že jsem součástí týmu a jsem pozván na Euro a doufám, že budeme mít úspěšný turnaj a naše země na nás bude hrdá. Máme nového manažera, tak snad bude u nás úspěšný.

„Doufám, že v národním týmu předvedu výkon na stejné úrovni jako v Premier League.“ A rád bych trochu pomohl, protože tento rok byl pro mě z hlediska výkonů opravdu dobrý. Musím pokračovat a uvidíme, co bude s národním týmem letos v létě.

„Na Euru musíte jít ze skupiny a pak nevíte, co se stane, protože je to jen jeden zápas ve vyřazovací fázi. Všechno je možné.“

Uprostřed přechodu do národního týmu České republiky je Coufal nadšený, že bude součástí nového, talentovaného a mladistvého týmu pod novým manažerem Haškem, a doufá, že se letos dostane hluboko do letošního turnaje v Německu.

„Tomáš.“ [Souček] Je kapitánem České republiky a jsem velmi hrdý, že jsem v jeho týmu, protože je zde můj bratr [at West Ham] Je to stejné, když reprezentujeme náš národní tým,“ řekl. „Je hlavní tváří našeho národního týmu a samozřejmě se mu snažím pomáhat, jak jen mohu. Je to skvělý kapitán a doufám, že nás dovede k úspěšnému Euru.“

„Věřím [that we can go further in the competition this year]. Náš tým je velmi talentovaný, ale máme hodně mladých hráčů, tak uvidíme, jak se vyrovnají s tlakem Eura. Ale věřím v ně, věřím v ně, takže by si takové hry měli užít a budou dále růst. Na posledním Euru jsme se dostali do čtvrtfinále, takže pro mě chci udělat to samé, ne-li lépe. Měli jsme smůlu, když jsme prohráli s Dánskem, které byl jen krůček od bronzové medaile. Doufáme, že se nám letos povede lépe.“