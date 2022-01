Cosport Boro cestuje se záložníkem České republiky do evropských zemí s první šancí ve čtvrtfinále Portsmouth Senior Cup proti americkému Portsmouthu.

Česká republika Boro Český záložník Alexander Barza Obrázek: Tom Phillips

Jedenadvacetiletý český mladík, který posledních pár měsíců trénuje s Borem, by se mohl stát prvním týmem klubu ve čtvrtfinále Portsmouth Senior Cup proti Wessex Premier USA v Portsmouthu.

Barசாa, který pochází z této oblasti a studuje na University of Portsmouth, má nyní mezinárodní akreditaci pro Gosport.

Šéf Borough doufá, že bude mít v rukou „skutečný vynález“, pokud převede slib ukázaný na tréninkovém poli do soutěžní platformy.

Gale řekl: „On (Alexander) hrál na slušné pozici, studuje tady a opravdu se mi líbí, co jsem o něm viděl na tréninku.

„Pokud bude dělat to, co dělá na tréninku a vezme si to v zápase, může být pro nás nejlepším hráčem.