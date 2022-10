Comcast vytáhne zástrčku na G4 TV, dokončí práci zpět, zkuste se připojit k síti zaměřené na hráče – uzávěrka

výhradní: ComcastDivize Spectacor společnosti Spectacor zapojuje síť zaměřenou na videohry 4. sv Televize, jejíž raná inkarnace v roce 2000 je stále kulturním prubířským kamenem pro mnoho mileniálů, je pouhý rok po svém znovuuvedení.

Generální ředitel společnosti Spectacor Dave Scott ve zprávě, která má být zaslána všem zaměstnancům, vysvětlil, že investice společnosti a úsilí o oživení sítě nezískalo na síle.

Odstávka se dotkla několika desítek zaměstnanců a smluvních pracovníků. Comcast řekl, že jim pomůže s externím umístěním a zvažuje některé interní příležitosti.

The Odjezd v létě Russell Aarons, zkušený manažer digitálních médií, který byl prezidentem G4 v roce 2021, byl předzvěstí dnešních zpráv. Její úkoly byly přidány do portfolia Joe Marsh, A Comcast Spectacore Veterinář byl generálním ředitelem T1, společného podniku pro esporty s korejskou SK Telecom.

Současná iterace G4 je menší a méně zaměřená na tradiční lineární TV než její předchůdce. Oznámila programovací tabulku včetně obnovené verze původních hlavních pilířů G4 Ukaž útok! A XplayKromě komedie, posíleníJaponská soutěžní série ninja bojovníka esportové soutěže a Dungeons & Dragons Limited Series.

Kromě umisťování obsahu na YouTube a sociální média má G4 víceletou smlouvu s Twitchem a smlouvy o distribuci placené televize se společnostmi Verizon FiOS, Cox, Xfinity TV a Philo.

Několik mediálních a technologických projektů zaměřených na herní komunitu bylo v poslední době ve zmatku, protože Facebook ukončil svou herní aplikaci a Google zrušil svou herní službu Stadia. VENN, startup popsaný jako „MTV of VideohryI on se dostal do konkurzu.

Počáteční provoz G4 začal v roce 2002 ve vlastnictví NBCUniversal and Dish Network. Síť byla vytvořena Charlesem Hirschhornem, bývalým generálním ředitelem Disney Television, který ji viděl jako nástupce MTV v její schopnosti proniknout do kultury mládeže. Řada pozoruhodných lidí se objevila jako hostitelé na G4 brzy, včetně Olivie Munn, Chris Hardwicke, Kevin Pereira a Grace Helbig.

Po setmění v roce 2014 převzala Esquire Network místo G4 na číselníku, což se pro značku ukáže jako krátkodobé cvičení. Uprostřed návalu vzrušení na sociálních sítích odhalil nový vlastník Comcast Spectacor plány na virtuální verzi Comic-Conu 2020 ohledně návratu sítě.

Primárním obchodním zaměřením společnosti Spectacor jsou sportovní akce a živé akce, přičemž divize kromě mnoha dalších aktiv vlastní i Philadelphia Flyers hokejového týmu NHL a také jejich domovskou arénu Wells Fargo Center. Výsledky G4 nebyly pro Spectacor nijak zvlášť významné, ale divize sledovala esporty s vášní, díky čemuž bylo oživení G4 logickou věcí, kterou je třeba vyzkoušet.

Zde je celá Scottova poznámka získaná ze zdroje:

Tým:

Jak víte, G4 byl loni znovu představen, aby využil popularity

hry. Investovali jsme do vytvoření nového G4 jako online a televizní destinace pro masy

Pro zábavu, inspiraci a propojení s herním obsahem.

Během posledních několika měsíců jsme tvrdě pracovali, abychom tento zájem o G4 vyvolali, ale

Sledovanost je nízká a síť není finančně udržitelná

Výsledek. To rozhodně není to, v co jsme doufali, a ve výsledku jsme odvedli práci

Velmi obtížné rozhodnutí ukončit provoz G4 s okamžitou platností.

Vím, že je to neuspokojivá zpráva a také jsem zklamaný. chci ti poděkovat

A všem v týmu G4 za tvrdou práci a oddanost síti.

Náš HR tým je s vámi v kontaktu, aby vás podpořil,

Diskutujte o dalších příležitostech, které mohou být k dispozici, a odpovězte na jakékoli otázky, které máte

mohou mít.

Ještě jednou děkuji za vaši tvrdou práci pro G4.

S pozdravem,

Dave Scott

Předseda představenstva a generální ředitel společnosti

Comcast Spectacore