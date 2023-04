Colorado Springs Dance Authority slaví 25 let Dona Quijota | Umění a zábava

Větrné mlýny, Trance States, Sophie Dulcinea.

Colorado Ballet Society oživí balet „Don Quijote“ podle stejnojmenného legendárního románu Miguela de Cervantese. V románu se Quijote, starší gentleman poháněný vizemi své dokonalé milenky, Dulcinea, vydává zachránit ji se svým přítelem Sancho Panzou. Duo na své cestě potkává mnoho eklektických osobností.

Některé z těchto postav hrají v baletu odehrávajícím se v Barceloně, včetně Kitri, která je zamilovaná do městského holiče Basilia. Don Lorenzo, její otec, však chce, aby se provdala za bohatého šlechtice Gamachiho. Quijote pomáhá hrdličkám konečně spojit otcovo požehnání.

„Je to jeden z nejpopulárnějších baletů a pravděpodobně jeden z nejoblíbenějších baletů,“ řekla umělecká ředitelka CBS Kate Walsh-Honia.

„Není to tak dramatické a melancholické jako mnohé jiné balety, jako je „Labutí jezero“ nebo „Giselle“, ale je naprosto epické, protože je to balet o třech dějstvích a má všechny části toho, co potřebujete pro klasický balet.“

CBS premiéra romantické komedie Sunday v Pikes Peak Center.

CBS byla založena v roce 1997 s cílem poskytovat profesionální předškolní taneční výcvik. Studenti pokračovali v tanci se světoznámými školami a soubory, včetně American Ballet Theatre, Colorado Ballet a Českého národního baletu. Organizace funguje pětadvacátým rokem.

„Chtěli jsme, aby toto speciální představení zapadalo do velké události na oslavu našeho 25. výročí,“ řekl Honea.

Dvě a půl hodiny trvající show vystoupí 120 tanečníků, z nichž polovina pochází z Colorado Youth Ballet, CBS, než se stanou profesionály. Ostatní ze sekundární sekce školy pro věk 10 až dospívající. Zúčastní se také řada hostujících umělců, včetně Angely Wood, která sedm let tančila s CBS a nyní působí v English National Ballet v Londýně. Gabriela Vedano také sedm let tančila s CBS a působí v United Ballet Theatre v Orlandu na Floridě. Isaac Hollis s Philadelphia Ballet a dva roky vystupoval s Sarasota Ballet pod vedením Honea.

Honia znovu nastudovala balet podle původní verze choreografa Mariuse Petipy z roku 1869. Je to podle ní náročný kus a vzhledem ke klasickému španělskému stylu je to také jeden z nejstylizovanějších baletů. Studenti CBS dostali na začátku sezóny lekce, aby se naučili používat kastaněty v pořadu.

„Nejnáročnější na baletu je dostat ho stylově spolu s technickým tancem,“ řekl Honea. „Musí hrát. Na náměstí musí být tanečníci součástí scény a vyprávět příběh. Nedělají jen kroky na jevišti. Protože je to celovečerní balet a chce to hodně vytrvalosti.“ „

V show budou i někteří netanečníci, včetně Woodova otce Boba Wooda, který se ujme role Quijota. Bob, IT manažer se sídlem v Colorado Springs, má trochu hereckých zkušeností.

„Přesvědčili jsme ho, aby hrál, zvlášť když k nám přišla hrát jeho dcera,“ řekl Honea. Řekl, že na jevišti využije své šance.

