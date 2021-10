Co to sakra je za tu modrou „světelnou událost“ natočenou z vesmírné stanice?

8. října francouzský astronaut Thomas Bisquet zachycení Něco nápadně vzácného na palubě Mezinárodní vesmírné stanice (ISS).

Obraz – jeden snímek pořízený z delšího časového odstupu – může vypadat, že ukazuje kobaltovou bombu explodující nad Evropou, ale toto děsivě vypadající modré světlo neublížilo. Ve skutečnosti si většina lidí ani nevšimne, že se to stane.

Místo toho rámec ukazuje něco méně nebezpečného s názvem „událost přechodného vzplanutí‘ – a BleskFenomén podobný dopadu do horních vrstev atmosféry.

Přechodné světelné události, známé také jako osvětlení horní atmosféry, jsou skupinou souvisejících jevů, které se vyskytují během bouřek, ale jsou výrazně vyšší tam, kde by se objevilo normální osvětlení. I když to souvisí s osvětlením, funguje to trochu jinak.

Existují „modré trysky“, které se vyskytují níže ve stratosféře, a jsou uvolňovány bleskem. Pokud se osvětlení šíří záporně nabitou (horní) oblastí bouřkových mraků, než projde níže uvedenou pozitivní oblastí, skončí blesk udeří vzhůru a zapálí modrou záři z molekulárního dusíku.

Dále jsou to červené sedimenty (stratosférické/mezosférické poruchy způsobené silnou elektrifikací bouřek) – elektrické výboje, které často září červeně a vyskytují se vysoko nad bouřkovým článkem, způsobené poruchami způsobenými blesky pod nimi – a mírně slabé červené ELVES (emise světla a intenzivní nízká frekvence rušení způsobené zdroji elektromagnetických impulsů) v ionosféře.

Téma se drží i TROLLů (přechodných záblesků červeného světla), které se objevují po silné duši, stejně jako Pixies a GHOSTS. Jsme si jisti, že vědci si užili spoustu legrace při pojmenování všech těchto jevů.

“Vzrušující na tomto blesku je, že jen před několika desítkami let je spatřili piloti a vědci nebyli přesvědčeni, že existují,” Pesquet vysvětluje na obrázku.

Rychle vpřed o několik let a můžeme potvrdit, že elfové a orkové jsou velmi skuteční a mohou také ovlivnit naše klima!

Ačkoli Pesquet konkrétně nevysvětluje, jaký druh světelné události vidíme, tento konkrétní obrázek může zobrazit soubor „modrý princip“, což je modrý paprsek, který nedosáhne na část paprsku, a místo toho Vytváří kratší, jasnější záři.

Tyto události je obzvláště obtížné fotografovat ze země, protože jsou velmi vysoko na obloze a také pravidelně zakryty bouřkovými mraky. Kromě toho tento jev obvykle trvá pouze zlomky sekundy nebo několik sekund najednou.

S ohledem na všechny tyto věci je Mezinárodní vesmírná stanice obzvláště skvělým místem pro hledání těchto prchavých událostí, zvláště pokud máte intervalový běh. Doposud jsme viděli řadu těchto událostí zachycených astronauty na Mezinárodní vesmírné stanici a malý počet byl odebrán ze Země.

Zajímavé je, že Země není jediným místem, kde se pořádají světelné show, protože teprve v loňském roce vědci zjistili, že se „modří skřítci“ vyskytují také na Jupiteru.

“Vesmírná stanice je pro tuto hvězdárnu velmi vhodná, protože letí nad rovníkem, kde je více bouřek,” Říká Pesquet.

„Je to velmi vzácná událost a máme zařízení mimo laboratoř Columbus v Evropě, které se věnuje monitorování těchto záblesků světla.“

Doufáme, že nám tento výzkum v budoucnu poskytne další obrázky tohoto úžasného jevu!