Co nás může virální studie o svíčkách Yankee naučit o datech COVID: NPR

V průběhu pandemie si vyšetřovatelé sociálních médií, epidemiologové a odborníci na zdraví začali všímat zajímavého trendu v sekci recenzí pro svíčky Yankee na Amazonu.

Kdykoli došlo k přílivu negativních recenzí naznačujících nedostatek zápachu, obvykle došlo k nárůstu případů COVID, abychom drželi krok.

Ztráta čichu je jedním z nejznámějších příznaků infekce. Poté, co si lidé všimli tohoto trendu, začali se ptát: Mohou být samotné recenze spolehlivým indikátorem nárůstu viru?

Tato teorie byla pod drobnohledem a získala nový význam kvůli obavám, že nebudou k dispozici žádné oficiální údaje pro sledování infekcí ve Spojených státech, protože se blíží další zima.

Jak se recenze stala varovným signálem

Nick Beauchamp, docent politologie na Northeastern University, si na teorii Yankee Kandela poprvé stěžoval koncem minulého roku.

Rozhodl se, že nebude příliš těžké zjistit, zda tam skutečně existuje spojení. Poté, co se zaměřil na předchozí projekty, které se pokoušely předpovídat případy COVID pomocí dat sociálních médií, snažil se vytvořit model, který by to otestoval.

„Jen jsem si myslel, OK, to je snadné. Možná se jen pokusím vyškrtnout některé recenze na Amazonu a podívat se na skutečné trendy, než jen vystřihnout a vložit nějaké recenze, které poukazují na nedostatek vůně,“ řekl.

K jeho překvapení byl vztah jasný; Případy COVID sledovaly velmi podobný vzor opakovaných recenzí.

Jak Beauchampovy počáteční tweety o výsledcích kolovaly v prosinci 2021, rychle přidal další data, aby našel definitivní odpověď. Do poloviny ledna napsal referát a odevzdal jej do časopisu a do června letošního roku vyslán.

„Je to velmi malý papír, ale myslím, že je to papír, který zaujal mnoho lidí, zejména proto, že se snaží dělat něco trochu pečlivěji, čeho si mnoho lidí všimlo kvalitativně na Twitteru,“ řekl.

Nakonec výsledky z dokumentu ukázaly, že případy COVID byly prediktivní recenzí, což znamená, že pokud je zaznamenán nárůst případů COVID, pravděpodobně dojde ke zvýšení negativních recenzí. Může to ale fungovat i obráceně?

„Další věc, kterou jsem se snažil najít, byla: „Můžeme předpovídat případy COVID pomocí recenzí?“ „A zjistili jsme, že alespoň do prosince 2021 ne. Použití minulých případů COVID k předpovídání budoucích případů COVID je velmi dobré a s recenzemi nemůžete udělat nic lepšího.“

Ale pak se něco stalo. Po přidání dalších dat do svého modelu v červnu tohoto roku zjistil, že vztah mezi revizemi a mírami COVID se opět posunul: revize nyní předpovídají míru COVID.

Jinými slovy, nárůst negativních recenzí může být ve skutečnosti varovným signálem starším než oficiální data COVID.

„Je to buď kvůli nedostatku měření COVID, nebo horších měření COVID, nebo se možná změnilo něco jiného. Předpokládám, že samotné recenze se příliš nezměnily,“ řekl Beauchamp.

Jednou ze zajímavých reakcí, kterých si Beauchamp všiml, byly tweety a samotná studie se vyvinula do vlastních souborů metadat, které opět získaly na popularitě, když uživatelé zaznamenali nárůst případů COVID.

Někteří vědci označují tyto trendy jako „digitální navigační cesty“, protože online aktivity, jako je vyhledávání, interakce se starými vlákny Twitteru nebo v tomto případě zanechání recenze, mohou poskytnout jedinečný pohled na skutečné životní okolnosti člověka.

Pokud jde o Beauchampa, zachovává si zdravou úroveň skepticismu vůči studii, dokonce i se všemi svými kontrolami.

Proč si někteří myslí, že oficiální prohlášení jsou „velký nepořádek“

V těchto dnech se kvalita sledování COVID stává problémem pro Beauchamp a další odborníky pracující s údaji o veřejném zdraví, zejména od Prezident Joe Biden prohlásil, že pandemie skončila.

„Tradiční zdroje dat se zhoršují,“ řekl Beauchamp. „CDC tak trochu omezuje svá měření. Každý se měří méně často. Méně často tyto věci hlásí vládním agenturám.“

Poznamenal také pokles měření odpadních vod a uvedl, že častý zájem o recenze Yankee Candle je příkladem toho, kolik lidí stále investuje do sledování čísel COVID.

„Ti z nás, kteří se stále starají o pandemii a bojí se o ni a nemyslíme si, že je u konce, hledáme další zdroje dat, které lze použít ke sledování nových vln a podobných věcí,“ dodal. .

Abrar Karan, lékař a výzkumník infekčních chorob na Stanfordské univerzitě, uvedl, že vyvíjející se povaha viru ztěžuje určení nejúčinnějšího způsobu sběru a analýzy dat COVID, zejména tři roky po vypuknutí epidemie.

„Když se podíváme zpět na začátek pandemie, každý případ, který jsme zdokumentovali, byl velmi významný,“ řekl Karan. „A my jsme se snažili přijít na to, co s těmi daty dělat.“

Postupem času se objevily nové problémy, jako jsou případy opětovné infekce a jak je dokumentovat. Karan také jako další překážky uvedl omezení testování a decentralizaci. Mnoho lidí přestane často testovat, pokud vůbec přestanou testovat, a ti, kteří se rozhodnou nechat se otestovat doma, často neoznámí své výsledky ministerstvu veřejného zdraví.

Ale v tomto bodě pandemie Karan řekl, že sledování některých klíčových zdrojů, i když jsou méně robustní než v předchozích letech, se ukázalo jako účinná strategie vzhledem k šíři dostupných dat z minulých let.

Řekl, že pozorování trendů v hlášených případech je nejjasnější způsob, pokud v poslední době nedošlo k žádnému posunu v množství dostupných testů.

„Nejdůležitější otázka, kterou jako klinický lékař nebo epidemiolog dostávám, je: „Jaká jsou rizika při provádění aktivity X kvůli infekci SARS-CoV-2? A upřímně, v tuto chvíli na to můžete do značné míry odpovědět na základě [trend] aktivity a méně toho, co se děje kolem vás, protože data jsou velký nepořádek.“

Karan také poznamenal, že údaje o odpadních vodách mohou být velmi užitečné, i když nejsou příliš přesné v měření počtu případů.

Nakonec Karan řekl, že kombinace zdrojů dat může pomoci odborníkům i laikům činit nejlepší rozhodnutí ohledně jejich vlastní bezpečnosti COVID.

„Lidé neustále zvažují tato rizika a přínosy na základě omezených dat, ale data přesto. Takže můžete triangulovat spoustu věcí, jako všechny věci, o kterých jsme právě mluvili, abyste získali trochu hodnocení toho, kde jsme s novým proměnné,“ řekl.

A pokud jde o zahrnutí dat Yankee candle do mixu?

„Tyto druhy věcí se ve veřejném zdraví používají spíše pro výzkum,“ řekl. „Ale v tomto bodě COVID si nemyslím, že recenze ve svíčkách změní naši strategii veřejného zdraví.“

Případně to může být známkou toho, že na internetu je více nedotčených dat, která mohou být přínosem pro větší dobro. A pokud ano, Beauchamp je nejlepší.

„Je lepší, když se tady spojíme v nějakém pohybu, pokud to půjde,“ řekl. „Takže jsem rád, že jsem toho malou součástí.“