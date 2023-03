Co je světelný rok? Bill Nye vysvětluje

(CNN) Ať už vesmírný dalekohled Jamese Webba, Hubbleův vesmírný teleskop nebo naše další přístroje pro výzkum vesmíru objeví cokoli, pravděpodobně to bude několik světelných let daleko.

Ale jak daleko je světelný rok – opravdu? Obvod naší planety je 24 873,6 mil (40 030,2 km) a naše planeta je od Slunce vzdálena 93 milionů mil (149,6 milionů km).

Světelný rok je mnohem víc než to – je to vzdálenost, kterou světlo urazí za jeden rok, a to je 5,88 bilionu mil (9,46 bilionu km).

Je to pouhý jeden světelný rok od Země a je neuvěřitelně daleko. CNN hovořila s pedagogem a vědeckým inženýrem Bill Nye Pokusit se pochopit velikost vesmíru a jak ji měříme.

Tato konverzace byla kvůli přehlednosti lehce upravena a zhuštěna.

Bill Nye přijíždí na losangeleskou premiéru „Cosmos: Possible Worlds“ od National Geographic v Royce Hall, UCLA, 26. února 2020.

CNN: Co je světelný rok?

Bill Nye: Světelný rok je vzdálenost, kterou urazí paprsek světla za rok – (více než) 5,88 bilionu mil. Když vědci nebo astronomové používají zkratku „světlo“, máme na mysli rychlost světla za rok. Pokud jedete 60 mph za hodinu, ujedete 60 mil.

Teď za mnou nechoď s tím: „Neumím algebru, nenáviděl jsem matematiku. Bill Nye, ty padouch.“ Ne – vzdálenost je poměr (rychlost světla) krát čas (roky). Je to dlouhá cesta! A co bylo nedávno objeveno pomocí vesmírného teleskopu Jamese Webba, je to, že se – pokud můžeme říci – díváme na světlo, které přišlo z druhé strany vesmíru po velkém třesku.

CNN: Proč má vesmír jedinečnou měrnou jednotku?

flétna: V prostoru je hodně místa. Je to rozsáhlé a máte lidi jako my, kteří se tomu snaží porozumět. Astronomové chtěli zvládnutelné jednotky měření. Zapsat miliony a miliony nebo miliardy a miliardy mil a kilometrů je velmi obtížné! Začnete dostávat nulu, po nule, po nule, po nule — prostě spousta nul a ztratíte přehled. Poté tyto prostory začnou mít menší význam. Prostor se stává obtížněji pochopitelným.

Stejně jako pozemské roky lze světelný rok rozdělit na menší jednotky, jako je světelný den, hodina, minuta atd. Za světelnou minutu urazí světlo 11 160 000 mil.

Protože je vesmír gigantický a nebeská tělesa jsou od sebe tak vzdálená, může chvíli trvat, než se světlo z těchto těles k sobě dostane. Slunce je od Země vzdáleno 8,3 světelných minut, což znamená, že když se podíváte na Slunce – prosím, ne – vidíte ho jako před 8,3 minutami.

podle do NASAPokud byste měli podniknout cestu ze Slunce na okraj naší sluneční soustavy, trvala by rychlostí světla asi 1,87 roku. Ale abychom se dostali do nejbližší sousední galaxie rychlostí světla, andromeda, Bude to trvat 2,5 milionu let. To nepokrývá zlomek celkových nemovitostí ve vesmíru.

CNN: Je frustrující přemýšlet o věcech ve vesmíru tak daleko od nás, že je možná nikdy nebudeme schopni studovat?

flétna: Nejúžasnější ze všeho je, že je toho tolik, co nevíme! Je toho ještě hodně k objevování a představa, že to nemůžeme vědět, je pravděpodobně mylná. Možná existuje způsob, jak to zjistit. Možná existuje způsob, jak zjistit, jestli to můžeme zjistit nebo ne, víš?

Je snadné zahodit obrovská čísla s hromadou nul, ale je velmi obtížné jim skutečně porozumět Rozlehlost vesmíru S pozdravem.

CNN: Když mluvíme o velkých číslech, jako jsou miliony a miliardy, zejména pokud jde o světelné roky, jak se můžeme pokusit vizualizovat tuto velikost?

flétna: Pokud můžete zůstat vzhůru, nespát a počítat jednou za sekundu – jeden, dva, tři, čtyři – abyste se dostali k milionu, zabere vám to více než 11 dní. Tohle taky zůstává vzhůru celou noc. Dostat se na 1 miliardu trvá více než 31 let. Země měla asi tři body v hodnotě miliardy let. Teď mluvíš o 120 letech, kdy jsme nedřímali, nedávali si mléčné koktejly a počítali za miliardu. Takže dostat se na 13,7 miliardy, věk vesmíru, je doslova – a když říkám doslova, myslím doslova – nepředstavitelné.

CNN: Proč je důležité porozumět tomu, co znamená světelný rok, a co nám říká o vesmíru?

flétna: Tento rozhovor, který právě vedeme (na Zoomu), je založen výhradně na průzkumu vesmíru. Bez vesmírných technologií bychom tuto globální komunikaci v žádném případě neměli. A bouřkové systémy, které se prohánějí Severní Amerikou – nevěděli bychom o těch, které nemají satelity a všechny pozemní systémy, které jsme vybudovali, abychom z nich dostali data nahoru a dolů.

Doporučuji všem, aby si našli čas a pochopili, co je světelný rok. Je to rychlost světla na rok. Pochopte také, co to znamená v kosmologických termínech – to znamená, co to znamená pro dvě velké otázky: Jsme sami? A odkud jsme přišli?