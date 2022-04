Co bude dál s Emmou Raducanuovou? Madrid, Řím, Roland Garros a pak Wimbledon | tenisové novinky

Šampionka US Open Emma Radocano se snaží navázat na své první vítězství na antuce v následujících týdnech před dlouho očekávaným návratem na domácí půdu a wimbledonskou trávu, který začne v pondělí 27. června.



Emma Radocano se bude připravovat na nadcházející French Open a Wimbledon (Compound: Stephen Markham / Icon Sportswire-Getty Images)

Emma Raducanová doufá, že se z puchýřů na chodidle dostane včas na řadu antukových akcí, včetně French Open, než se připraví na Wimbledon.

Šampionka US Open se poprvé představila na Billie Jean King Cupu pro Velkou Británii povzbudivým vítězstvím nad Terezou Martínkovou, ale znovu byla brzděna, protože puchýře přispěly ke skromné ​​porážce s Markétou Vondrošovou.

Tým Anne Keothavongové porazil Českou republiku v Praze 3:2 a kapitán uznal, že 19letá hráčka musí být „silnější“, pokud chce konkurovat zbytku turnaje WTA.

Trenér Sereny Williamsové Patrick Muratoglu říká, že Radočano je na dobré cestě k získání dalších grandslamů, ale jeho vývoj vyžaduje trpělivost

Nyní čelí závodu s časem, aby se dostala zpět do formy na turnaji WTA Tour příští týden ve Stuttgartu poté, co začala sezónu, aby dohnala koronavirus.

Radocano utrpěla puchýř na ruce na Australian Open, stáhla si ji během zápasu v Mexiku kvůli problémům se stehny a v Indian Wells ji zadržela ztuhlá záda.

Turnaje první divize v Madridu a Římě následují po Stuttgartu před French Open, kde se Raducano zúčastní poprvé.

Od jejího působivého vítězství v New Yorku bylo soustředění na náctiletou intenzivní, ale to exponenciálně vzroste, až bude v červnu znovu hrát na britské půdě.

Očekává se, že Radocano bude hrát na turnaji WTA v Birminghamu, s vyhlídkami také v Nottinghamu a Eastbourne, než se vrátí do Wimbledonu, dějiště jejího průlomu do povědomí veřejnosti, když se loni dostala do čtvrtého kola.

Lev Cheras věří, že Raducanu má potenciál vyhrát mnoho majorů, ale věří, že může do své hry ještě hodně přidat.

Scott Lloyd, generální ředitel Lone Tennis Association, řekl: „Emma ví a její tým ví, že jsme tu vždy byli a budeme, abychom ji podpořili.

„Bude to v některých ohledech velmi těžký rok, těžké léto pro ni, pokud jde o její profil. Ještě před rokem seděla v A Levels.“

„Emma se musí pokusit najít to, co jí vyhovuje, pokud jde o navigaci na turné a cestování.

„Ještě má před sebou dlouhou cestu, aby začala hledat sama sebe a přijít na to, co pro ni funguje, aby podávala optimální výkon.“

Barry Kwan říká, že Raducanu má před sebou ještě hodně tenisu, ale obává se, že její sebevědomí bude narušeno, pokud se rozhodne neustále měnit trenéry.

Raducanu ochutnala, co ji čekalo ve Wimbledonu loni v létě, kdy byl během jejího postupu do osmifinále a odchodu Ajly Tomljanovicové kvůli problémům s dýcháním neobvyklý zájem.

„Viděl jsem ji loni v létě plout s neuvěřitelnou dospělostí za daných okolností,“ řekl Lloyd.

„Má na svých bedrech velmi dobrou úroveň. Je to období evoluce, je to zkušenost s učením, ale je to na dobrém místě.“

„Ví, co chce zkusit a udělat. Je to skvělá tenistka. Jsem si jistý, že v nadcházejících letech bude mít větší úspěch.“

