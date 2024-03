Co bude dál na stadionu Evgena Rosického? – StadiumDB.com

03/07/2024 17:00 Zdroj: StadiumDB.com; Autor: Polina Skora



V květnu se definitivně rozhodne, co bude se stadionem Even Rosického na pražském Strahově. Objekt je přes rok nevyužívaný. Posledním týmem, který ji využil, byla rezerva Sparty Praha.

Nová příležitost

Fotbalová asociace České republiky (FAČR) nedávno vyhlásila mezinárodní výběrové řízení na využití hřiště. Přihlášky je možné podávat do dubna letošního roku, poté bude následovat vyhodnocení nabídek. Mezi zájemci je již známá Sparta Praha. Klub oznamuje, že po demolici stadionu Evžena Rošického by rád na místě postavil nové zázemí, které nahradí Epet Arenu. Tato iniciativa je v souladu s širším zájmem o rozvoj sportovní infrastruktury, což je patrné i na rostoucí oblibě sportu České weby pro sportovní sázeníkterá fanouškům poskytuje způsob, jak se hlouběji propojit se sporty, které milují.

Hlavní podmínkou je, aby areál na Strahově nadále sloužil sportovcům. V zásadě existují dvě možnosti: buď nový, Moderní stadion S kapacitou ne méně než 30 000 míst, kde bude hrát svá utkání i česká reprezentace, popř. Středisko pokročilého školení. Podle znaleckých odhadů je hodnota pozemků asi jedna miliarda korun českých. Svaz se potýká s problémy už několik let, v minulosti se uvažovalo o možnosti prodeje pozemků, ale nakonec ho loni v hlasování valné shromáždění odmítlo.

© Krzysztof / Stadioni.net

Stadion nebo tréninkové centrum?

S přípravou tendru v minulých měsících pomáhala i poradenská firma Deloitte. Podle jejich zástupce Ondřeje Chmely by na Strahově mohl vyrůst stadion nebo tréninkové centrum Nejpozději v roce 2035, ale prý se to stalo dříve. Výběrové řízení počítá i s možností nahrazení pozemku jiným pozemkem, na kterém lze postavit stadion nebo tréninkové centrum. Musí se nacházet v Praze nebo širším okolí města. Nejpravděpodobnější scénář se však jeví na Strahově, kde bude majitel objektu nájemcem po dobu 30 let a po uplynutí této doby se stane jeho plným vlastníkem.

Předpokládáme, že školicí centrum si zájemce postaví efektivně a hlavně pro sebe. To znamená, že jejich motivací nebude úspora peněz, ale zajištění nejvyšší kvality infrastruktury, upozorňuje Ondřej Schmila, právník společnosti Deloitte.

Soutěže se mohou zúčastnit i zahraniční strany, které mají v posledních týdnech údajně prozkoumat možnosti. Podané nabídky budou vyhodnoceny v dubnu a vítěz bude vybrán po valné hromadě na konci května.

© Krzysztof / Stadioni.net

Do zápasu nastupuje český mistr

Obecný zájem zatím projevila pouze Sparta Praha. Zúčastníme se výběrového řízení. Máme zájem postavit na Strahově moderní stadion, který posune český fotbal dopředu, Tomáš Krivda, současný generální ředitel klubu, napsal na X.

Před pár měsíci se vyjádřil i k plánům Sparty na rozvoj Strahovska: Náklady odhadujeme na 5-10 miliard Kč. Potřebujeme postavit stadion, kde by se kromě fotbalových zápasů mohly pořádat i jiné akce. Jedině tak bude mít zařízení možnost zaplatit za sebe. Musí být multifunkční.

© groundhopping.de