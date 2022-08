Cizinci nyní tvoří více než 6 procent české populace

Podíl cizinců legálně žijících v ČR loni poprvé přesáhl šest procent, vyplývá z vládní zprávy o imigraci a integraci cizinců.

Za poslední tři roky se počet cizinců registrovaných v zemi zvýšil o 100 000 lidí. Na konci loňského roku žilo v Česku legálně asi 660 849 cizinců.

Počet žadatelů o mezinárodní ochranu v Česku loni stoupl o pětinu na 1411 lidí. Nejvíce byli využíváni Ukrajinci, Gruzínci a Afghánci.

Poté, co Taliban loni ovládl většinu Afghánistánu, přijala Česká republika téměř 200 občanů. Podle informací bylo loni v zemi podáno asi 150 žádostí o azyl či doplňkovou ochranu.

Od začátku ruské agrese proti Ukrajině v únoru letošního roku vydaly české úřady ukrajinským občanům téměř 404 tisíc víz dočasné ochrany.

Mezi cizinci ze zemí EU nadále dominovali Slováci, dvě třetiny cizinců s povolením k pobytu byly ze zemí mimo EU, nejvíce z Ukrajiny, Vietnamu a Ruska.

Za nárůstem počtu cizinců stojí podle zprávy především ekonomická migrace, země totiž vydala 185 000 krátkodobých víz pouze za účelem zaměstnání.

Co se týče nelegální imigrace, česká policie v roce 2022 odhalila v zemi nelegálně 11 170 cizinců, což je meziroční nárůst o 58 procent. To je nejvyšší číslo za posledních 14 let.

Téměř 80 procent zadržených lidí jsou obyvatelé Afghánistánu, Sýrie a Maroka.

Podle Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 měla Česká republika na začátku roku 2021 10 494 milionů obyvatel, v průběhu roku se zvýšila o zhruba 21 900.

Počet zemřelých však již druhým rokem výrazně vzrostl, dosáhl téměř 140 tisíc a převýšil počet narozených zhruba o 28 100 případů.