Čína schválila další vakcínu COVID-19 pro nouzové použití

Tchaj-pej, Tchaj-wan (AP) – Čína schválila novou vakcínu COVID-19 pro nouzové použití, vakcínu vyvinutou šéfem CDC, čímž do svého arzenálu přidala pátý výstřel.

Mikrobiologický ústav Čínské akademie věd v pondělí uvedl, že Gao Fu, šéf Čínského centra pro kontrolu nemocí, vedl vývoj subproteinové vakcíny schválené regulačními orgány minulý týden pro použití v mimořádných situacích.

Je to pátá vakcína proti koronavirům schválená v Číně a čtvrtá, která získala schválení pro nouzové použití. Tři z těch, kteří obdrželi nouzové schválení, byly od té doby schváleny pro veřejné použití. Všechny čínské společnosti jsou vyvíjeny.

Nejnovější vakcína byla vyvinuta společně společností Anhui Zhifei Longcom Biopharm Pharmaceutical Co., Ltd. Ltd. A Čínská akademie věd. Tým dokončil první a druhou fázi klinických studií v říjnu a podle prohlášení v současné době provádí závěrečnou fázi studií v Uzbekistánu, Pákistánu a Indonésii.

Vakcína byla schválena pro použití v Uzbekistánu 1. března. Mluvčí společnosti uvedl, že se jednalo o dávku tří dávek, která byla rozdělena jeden měsíc mezi každou injekci. Stejně jako jiné vakcíny, které Čína dosud vyvinula, lze je skladovat při běžných nízkých teplotách.

V recenzovaných časopisech nejsou k dispozici žádné veřejně dostupné informace o údajích z klinických studií prokazujících účinnost nebo bezpečnost. Mluvčí společnosti uvedl, že data v tuto chvíli nelze sdílet, ale že společnost poskytuje informace zdravotním úřadům.

Vakcína proti proteinové podjednotce je podobná mnoha jiným globálně schváleným vakcínám v tom, že trénuje tělo, aby rozpoznalo špičkový protein, který pokrývá povrch koronaviru, i když rozdíl spočívá v tom, jak říká tělu, aby rozpoznalo protein. . Vědci vypěstují neškodnou verzi proteinu v buňkách a poté jej očistí, poté jej sestaví do vakcíny a vstříknou.

Čína pomalu očkovala 1,4 miliardy obyvatel, a to navzdory čtyřem očkovacím látkám schváleným pro veřejné použití. Podle vládních představitelů na pondělní tiskové konferenci v Pekingu podle nejnovějších údajů bylo dodáno 64,98 milionu dávek vakcín.

Čína se dosud zaměřila na to, co považuje za klíčové skupiny obyvatelstva, které mají být dosud očkovány, konkrétně na zdravotnické pracovníky, pracovníky na hranicích nebo celních úřadech a na konkrétní průmyslová odvětví zvolená vládou. Dalšími skupinami, které doposud ve srovnání s mnoha jinými zeměmi významně chyběly, jsou starší osoby a osoby s již existujícími podmínkami.

Schválené vakcíny byly dříve omezeny na dospělé ve věku od 18 do 59 let, přičemž úředníci poukazovali na nedostatek údajů o klinických hodnoceních pro starší dospělé, ačkoli se zdá, že vláda naznačuje, že limity jsou nyní zrušeny.

„Naléhavě provedeme masové očkování dotyčné populace,“ uvedl v pondělí Li Bin, viceprezident Národní zdravotní komise.

Nová Čínská zpravodajská agentura (Xinhua) ohlásila o víkendu, že v některých čtvrtích v Pekingu začaly místní zdravotní střediska nabízet očkování lidem ve věku 60 a více let.

___

Tento příběh byl opraven, aby ukázal, že vakcína trénuje tělo tak, aby rozpoznávalo špičkový protein, který pokrývá povrch koronaviru, a ne povrch vakcíny proti koronavirům.