Čína a Filipíny dosáhly dohody ve snaze zastavit střety ve sporné oblasti v Jihočínském moři

MANILA, Filipíny (AP) – Čína a Filipíny dosáhly dohody, která doufají, že ukončí konfrontace ve sporném regionu. Nejkontroverznější korálový útes V Jihočínském moři to v neděli uvedla filipínská vláda.

Filipíny okupují druhý ostrov Thomas Shoal, ale také si na ně činí nárok Čína a čím dál nepřátelštější střety na moři vyvolávají obavy z větších konfliktů. Což může zahrnovat Spojené státy americké.

K rozhodující dohodě došlo v neděli poté Série schůzek Tyto rozhovory vedly k rozhovorům mezi filipínskými a čínskými diplomaty v Manile ak výměně diplomatických nót zaměřených na vytvoření vzájemně přijatelných ujednání v atolu, který Filipínci nazývají Ayongin a Číňané Renai Jiao, aniž by byly uznány územní nároky obou stran.

Dva filipínští představitelé, kteří byli obeznámeni s jednáním, potvrdili dohodu agentuře The Associated Press pod podmínkou anonymity a vláda později vydala krátké prohlášení, v němž dohodu oznámila, aniž by uvedla podrobnosti.

„Obě strany nadále uznávají potřebu uklidnit situaci v Jihočínském moři a řešit rozdíly prostřednictvím dialogu a konzultací a souhlasí s tím, že dohoda neovlivní jejich pozice v Jihočínském moři,“ uvedlo ministerstvo zahraničí v Manile. .

Čínské ministerstvo zahraničí v neděli krátce po půlnoci oznámilo, že s Filipínami jednalo o „řízení situace v Renai Jiao a dosáhlo prozatímní dohody s Filipínami o navrácení humanitárních dodávek životních potřeb“.

Žádná ze stran text dohody nezveřejnila.

Čína má Konflikty s mnoha vládami Tato vzácná dohoda s Filipínami může vzbudit naději, že Peking může dosáhnout podobné dohody s jinými zeměmi, aby se vyhnul střetům, zatímco ožehavé regionální problémy zůstanou nevyřešeny. Zůstává však otázkou, zda se podaří obchod úspěšně provést a jak dlouho bude trvat.

Čínská pobřežní stráž a další síly Používejte silná vodní děla a nebezpečné repelenty Manévry, které mají zabránit tomu, aby se potraviny a další zásoby dostaly k personálu filipínského námořnictva na základně Manila Reef na palubě dlouhé, rezavé válečné lodi, BRP Sierra Madre.

Regionální konfrontace, která trvala léta Od loňska se to opakovaně rozhořelo.

V nejhorším setkání, Filipínská vláda uvedla, že čínští vojáci na motorových člunech vrazili 17. června do dvou člunů filipínského námořnictva a poté nastoupili, aby zabránili filipínskému personálu přepravovat jídlo a další zásoby včetně střelných zbraní na místo lodi v mělkých vodách.

Číňané zajali čluny filipínského námořnictva a poškodili je pomocí mačet a primitivních kopí. Zajistili také sedm pušek M4, které byly zabaleny v krabicích, a další zásoby. Násilná konfrontace si vyžádala několik zraněných pracovníků filipínského námořnictva, včetně jednoho, který přišel o palec, v chaotické potyčce, která byla zachycena na videu a fotografiích později zveřejněných filipínskými úředníky.

Čína a Filipíny si vyměnily obvinění kvůli konfrontaci a každá z nich uplatnila svá suverénní práva na ostrovy.

Spojené státy a jejich hlavní spojenci v Asii a na Západě, včetně Japonska a Austrálie, odsoudili kroky Číny v mělkých vodách a vyzvali k respektování právního státu a svobody plavby v Jihočínském moři, hlavní světové obchodní cestě s bohatá loviště a podvodní ložiska plynu.

Navíc Čína, Filipíny a VietnamMalajsie, Brunej a Tchaj-wan se ocitly v oddělených, ale stále napjatějších územních sporech na vodní cestě, která je považována za potenciální bod vzplanutí a citlivou zlomovou linii v regionu. Regionální rivalita mezi Spojenými státy a ČínouAmerická armáda nasazuje lodě námořnictva a bojová letadla po desetiletí v tom, čemu se říká svoboda plavby a Přeletové hlídkyProti tomu se postavila Čína a bylo to považováno za hrozbu pro regionální stabilitu.

Washington nemá žádné územní nároky ve sporných vodách, ale opakovaně varoval Jsou povinni bránit FilipínyFilipíny, jejich nejstarší spojenec v Asii, pokud by se filipínské jednotky, lodě a letadla dostaly pod ozbrojený útok, a to i v Jihočínském moři.

Patová situace ze 17. června přiměla Peking a Manilu, aby spěchaly do on-a-off rozhovorů o uspořádání, které by zabránilo konfrontacím v Thomas II, filipínský úředník řekl.

Během závěrečných schůzek v posledních čtyřech dnech byly z návrhu dohody odstraněny dva čínské požadavky, které byly hlavními spornými body.

Čína již dříve uvedla, že povolí přepravu potravin, vody a dalších nezbytných zásob z Filipín svým silám v mělkých vodách, pokud Manila souhlasí s tím, že nebude dovážet stavební materiály na opevnění zřícené lodi a dá Číně předem vědět a právo na to. podle úředníků zkontrolovat lodě, zda tyto materiály neobsahují.

Filipíny tyto podmínky odmítly a podle filipínských představitelů nebyly zahrnuty do konečné dohody.