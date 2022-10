Chyby serveru způsobí zranění 2 hráčů během Halloweenské události

Je mi líto, hráč, obávám se, že tě nemohu nechat hrát tuto hru. obrázek : Blizzard / Kotaku

Ihned Probíhá halloweenská akce Monitor 2ale nemálo hráčů zažívá jiný druh hrůzy: Zdá se, že dříve známá chyba serveru s kódem „LC-208“ po nejnovější aktualizaci neúměrně infikuje hráče.

Zatímco u online her často dochází k chybám serveru a připojení, chyba „Overwatch 2 Console Error LC-208“ je v současné době sužována velkým počtem hráčů na konzoli, což jim brání v připojení k serverům a hraní hry. Blizzard má své vlastní kroky Abychom tento problém vyřešili, jak tomu bylo od spuštění hry, ale ne v takovém počtu. Dokud Blizzard nevydá širší prohlášení nebo dodatečnou opravu, hráči objevují záludné a nevysvětlitelné způsoby, jak to opravit, včetně přihlášení na PC nebo nahrání do startovacího rozsahu hry a ukončení před zásahem do matchmakingu, i když to nutně nejsou neprůstřelné předpisy.

Kotaku Kontaktoval Blizzard pro komentář, ale neobdržel žádnou odpověď před zveřejněním.

Od včerejší halloweenské aktualizace jsou výsledky vyhledávání zapnuté CvrlikáníA redditdokonce Monitor 2soukromá fóra Začal jsem dělat nespočet hlášení o hráčích, kteří se nemohli dostat do hry. Zdá se, že problém se vzhledem k informacím o chybovém kódu týká pouze konzolových hráčů. Anekdoticky se zdá, že nejvíce infikuje hráče PS4 a PS5, ačkoli mnoho hráčů na Xboxu také zažívá chybu.

Klíčové téma pro otázku LC-208 Na oficiálních fórech Blizzardu, s téměř 300 odpověďmi a více než 2 500 zhlédnutími, začíná ‚LC-208’d po aktualizaci Halloweenské události. Nikdy předtím jsem s tím neměl problém. Nemohu se dostat do hry.“ „Vyzkoušel jsem všechno, abych napravil chybu přihlášení k LC-208.“ Říká uživatel Twitteru Phish (ne, ne kapela).. „Odhlásil jsem se ze svého účtu Battle Network a restartoval [router]restartoval jsem hru, použil jiné bezdrátové připojení, pokusil se použít ethernet, znovu stáhl hru a stále mám LC-208″.

Nejsou sami, protože podobně čtete nespočet tweetů a vláken Reddit. Někteří našli nedokonalá řešení. Uživatel Twitteru hatsune niiku oznámil, že chybu LC-208 na konzoli obešel tak, že vstoupil na střelnici hry na PC, hru zavřel a poté se na konzoli přihlásil. Říkají „teď se mnou pracuj“.

Bohužel ne každý s herním PC je připraven to vyzkoušet a ani to není skutečné řešení problému. Blizzard doporučuje následující kroky Řešení chyby LC-208. Doufáme, že to pro vás bude fungovat:

Pokud je váš účet konzole propojen s vaším účtem Battle.net, musíte mít BattleTag. Pokud máte BattleTag, ale vaše účty nejsou propojeny, vyřešte chybu podle níže uvedených kroků pro připojení. Poznámka: Pokud je váš účet Battle.net propojen s vaším účtem konzole, můžete chybu vyřešit odpojením a opětovným připojením. 1. Zkontrolujte konfiguraci sítě a najděte nějaké problémy s firewallem, routerem nebo nastavením portu. 2. Resetujte síťový hardware, abyste zajistili, že data nejsou ponořena do vašeho routeru. 3. Pokud používáte bezdrátové připojení, optimalizujte své připojení k internetu, abyste vyloučili problém s připojením. 4. Spusťte vestavěný test připojení na vaší konzoli (Playstation 4) (Xbox One) (Nintendo Switch).