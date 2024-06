Chyba číslo 1, kterou lidé dělají při psaní textových zpráv

Pokud jde o vykřičníky, nemůžete to přehánět.

„Rozdíl mezi tím, když někdo říká: „Vtipné!“ a „vtipné.“ „Je zajímavé, jak to lze interpretovat,“ říká Senning.

Období může přidat tón nepřátelství SMS. Nemusíte končit „jedno- nebo dvouslovné odpovědi“ tečkou, říká Senning.

Pokud chcete dostat zprávu, že problém je opravdu vážný, použijte tečku, říká.

Dalším nástrojem, který možná budete chtít používat střídmě, je humor, protože tón, něco, co nelze vyjádřit textem, je zásadní pro jeho správnou interpretaci.

„Je opravdu těžké psát vtipně,“ říká Senning.

Před odesláním vtipu prostřednictvím textové zprávy Sinning navrhuje položit si otázku: „Jsou tyto vztahy dostatečně navázané, nebo je musím dobře znát, aby fungovaly?“

Vykřičníky však lze používat zcela volně.

„Stojí za to vědět, že lidé používají v textech vykřičníky a emotikony volněji,“ říká Sinning. „Je to způsob, jak projevit nadšení a nenaznačit přehnaně nadšenou interpretaci. Může být použit k úpravě tónu na pozitivní stránku.“

