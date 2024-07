Chůze po pláži po pedikúře vás může vystavit infekci

Říká, že si odtlačil kůži na chodidle malým, ostrým, dutým předmětem „Zatlačil to hluboko a bolelo to.“ Druhý den ráno byl palec na pravé noze červený a oteklý. O dva týdny později, když šel konečně k lékaři, se palec na noze změnil na znepokojivý tmavý odstín zelené – „téměř černý,“ říká – „a bylo pro mě těžké chodit.“

David Morgitio absolvoval svou první pedikúru asi před dvěma lety v nehtovém salonu v Rockville, Maryland. Bylo to také jeho poslední sezení.

Morgitio, 40, osobní trenér z Clarksburgu v Marylandu, se zotavil po 14denní kúře antibiotik a byl varován svým lékařem, aby s vyšetřením nečekal příliš dlouho, čímž by se vystavil riziku infekce, která by se mohla rozšířit do zbytek jeho těla. Poučil se. „Teď si ošetřuji vlastní prsty u nohou,“ říká.