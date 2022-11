Christopher Stevens hodnotí včerejší televizi

Přidejte se od této chvíle k Simonu Schamovi

hodnocení: *****

Film noir

hodnocení: ****

Poděkování patří History Of Now (BBC2) výzkumníka Simona Schamy, který si uvědomil, že nejlepší způsob, jak si s českým rockerem promluvit, je vyzpovídat ho v baru u snídaně.

„Pivo ráno, to je velmi důležité,“ řekl svérázný hudebník Vratislav Brabink (79), který je zakládajícím členem The Plastic People Of The Universe. Firat byl v 70. letech trnem v oku komunistickému režimu. „Byl jsem uvězněn za hru na saxofon,“ řekl a mnoho lidí by souhlasilo s tím, že saxofonisté si to často zasloužili – ale zločiny Plastic People byly politické, ne hudební.

Undergroundová kapela hrála v domě odmítače a dramatika Václava Havla a vedla odboj do Moskvy. Symbolizovaly vše, co Chama v tomto dokumentu chválil, přičemž „historie“ byla méně důležitá než „nyní“. Zkoumal, jak hudba, literatura a umění bojují proti komunistickému útlaku, a odsuzoval Putinovu invazi na Ukrajinu.

Dusil se na pražském Václavském náměstí a řekl: „Jsem velmi rozrušený tím, co se teď děje. Lidstvo nemůže snést likvidaci demokracie. Čtu, jak lidé říkají, že to není naše věc. Je to vždy naše věc. Nechceme vidět demokracii zemřít ve jménu: ‚Drž hubu, kup si nové tenisky a nasedni do letadla na Ibizu, a kdo to hází?“ Jsem starý muž a nechci umřít a svět se zaprodá v té křehké řece.

Jeho prosba byla o to upřímnější, že byla zjevně nenapsaná, a pronesl ji s teskným sténáním a zoufalými úsměvy.

Program také obsahoval rozhovor s exilovým čínským umělcem Aj Wej-wejem, popisujícím, jak pekingští autokraté rozbili jeho studio, a ruskou performerkou Nadyou Tolokonnikovovou z punkové kapely Pussy Riot.

Brutální zacházení, které utrpěla po svém zatčení za zesměšňování Putina písní v moskevské katedrále v roce 2012, popsala slovy: „Opravdu se v mém životě nemohlo stát nic horšího, kromě smrti.“

Bylo to naléhavé připomenutí, že devět měsíců po ruské invazi Ukrajina stále bojuje o své přežití – a byli bychom vinni zradou, kdybychom si dovolili na to zapomenout.

Filmoví historici, kteří diskutovali o filmu noir (Sky Arts), včetně 90letého kritika Dereka Malcolma, odhalili, jak první filmaři také bojovali proti politickému útlaku, včetně vzestupu nacismu.

Úryvky z filmu Fritze Langa z roku 1933, The Testament Of Dr Mabuse, nabídly obzvláště hrubý, ale účinný efekt, simulující hypnotickou sílu, kterou Hitler ovládal obyčejné Němce. Při dvojité expozici se za mužem vznášela přízračná postava démona a poté se ponořila do jeho těla.

Po premiéře filmu zavolal šéf nacistické propagandy Josef Goebbels Langovi, aby mu řekl, jak moc se Der Führerovi jeho rané dílo líbilo. . . Pozdější věci už tolik ne.

Lang vzal narážku a uprchl do Ameriky. Předchozí vydání této série obsahovala kritiky Neila Normana, Iana Nathana a Stephena Armstronga v komplikovaných rozhovorech u stolu nebo v kožených židlích jako nárazníky v gentlemanském klubu. Tentokrát jsou jejich příspěvky zobrazeny odděleně a jsou pro ni explicitnější – i když stále rozvláčné.

Jejich pohled na historii noiru byl omezen na hrstku vlivných filmů. Jejich ústřední teorií bylo, že klasiky jako Velký spánek a Třetí muž vděčí německým expresionistickým němým filmům stejně jako hollywoodským gangsterským thrillerům.

Nechalo mě to svrbět jít znovu vidět všechny ty skvělé filmy.