Chrání vakcína Covid před příznaky nových variant „FLiRT“?

(Nexstar) – Tady to je Oběh dvou nových typů koronaviruCož představuje hrozbu pro letní nápor.

Centra pro kontrolu a prevenci nemocí sledují nové varianty, vědecky známé jako KP.2 a KP.1.1, minimálně od začátku roku 2024 a od té doby neustále rostou na popularitě a získaly přezdívku „FLiRT“. „Kvůli jejich mutacím.“

Nejnovější údaje ukazují, že KP.2 je dominantním kmenem ve Spojených státech a tvoří téměř 25 % linie Sekvenční testy. KP.1.1 představuje ke konci dubna cca 8 %. Oba jsou podkmeny JN.1 kmene varianty Omicron, která je hlavní variantou koronaviru asi tři roky.

Zdravotníci říkají, že obě varianty FLiRT jsou považovány za velmi podobné JN.1, přičemž dřívější údaje naznačují pouze dvě změny v jejich spike proteinech.

Vzhledem k tomu, že se očekává šíření viru s blížícími se letními měsíci, může to vyvolat obavy, zda vás poslední dávka vakcíny, kterou jste dostali, stále chrání. Nakonec záleží na tom, kdy dostanete svou poslední dávku.

Na podzim byla vydána aktualizovaná vakcína proti koronaviru. CDC doporučilo všem starším 6 měsíců získat aktualizované vakcíny od Pfizer-BioNTech, Moderna nebo Novavax. V únoru Federální imunizační komise odhlasovala doporučení další dávky pro osoby ve věku 65 let a starší. CDC říká, že děti ve věku od 6 měsíců do 4 let potřebují více dávek.

Dříve zdravotničtí představitelé tvrdili, že vakcíny Covid zajistí ochranu před virem „Několik měsíců.“ V únorové aktualizaci nejnovější posilovací vakcíny dostupné v září CDC uvedlo, že ačkoli byla účinná (od září do ledna), očekávalo, že ochrana bude „časem klesat“, jak bylo vidět u předchozích dávek.

Protože jsou však varianty FLiRT relativně nové, není dostatek údajů, které by ukázaly, zda vakcína nebo imunita z nedávného případu COVID poskytne účinnou ochranu proti nim.

Dr. William Schaffner, profesor infekčních nemocí z Vanderbilt University Medical Center, v rozhovoru pro TODAY řekl, že dosavadní laboratorní studie ukázaly, že vakcíny a imunita mohou poskytnout pouze částečnou ochranu. Koncem minulého měsíce Světová zdravotnická organizace Doporučeno Budoucí formulace vakcíny Covid se budou opírat o variantu JN.1, blízkého příbuzného větví FLiRT, která v posledních několika měsících převládala jako nejběžnější ve Spojených státech.

Od čtvrtka hlásí CDC Minimální aktivita koronaviru v odpadních vodách Na národní úrovni jsou kromě počtu pacientů navštěvujících pohotovostní oddělení, kteří byli pozitivně testováni na koronavirus, hospitalizace a úmrtí související s virem, Dolů.

Mluvčí Centra pro kontrolu a prevenci nemocí řekl Nexstar, že agentura „pracuje na lepším pochopení [KP.2 and KP.1.1]“Potenciální dopad na veřejné zdraví,“ ale poznamenává, že na základě laboratorních testů jsou „v současnosti obecně nízké úrovně přenosu SARS-CoV-2.“

„To znamená, že ačkoli je KP.2 relativně častějším typem, nezpůsobuje nárůst infekce, protože přenos SARS-CoV-2 je nízký,“ dodal mluvčí. „Na základě současných údajů neexistují žádné náznaky, že by KP.2 mohl způsobit závažnější onemocnění než jiné kmeny, Centra pro kontrolu a prevenci nemocí budou i nadále monitorovat přenos viru v komunitě a jak fungují vakcíny proti tomuto kmenu.

Je příliš brzy na to říci, zda bude vytvořena nová vakcína proti koronaviru pro letní měsíce. Zatímco Centers for Disease Control and Prevention nedávno uvolnilo své pokyny týkající se COVID, agentura stále doporučuje všem starším 6 měsíců získat aktualizovanou vakcínu COVID, která bude vydána na podzim, pokud tak již neučinili. zdraví Experti Nadále také podporujeme testování, pokud máte příznaky nebo jste byli vystaveni, zůstat doma, pokud jste nemocní, dodržovat správnou hygienu, nosit masku a dodržovat sociální odstup na veřejnosti.