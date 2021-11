Chlapec jménem Vánoce | Podívejte se na film ještě dnes na Netflixu!

Je to přesně měsíc na jednu z nejočekávanějších oslav roku: The Natale! A s vědomím magické a okouzlující síly, kterou tentokrát předáváš, Netflix Právě udělala jednu ze svých hlavních sázek na letošní Vánoce v katalogu: film Achlapec jménem vánoceA Na základě Nejlepší prodejce Brit stejného jména.

Celovečerní film, který má v adaptaci silné herecké obsazení, byl natočen v první polovině roku 2019 a byl natáčen na různých místech v Evropě a distribuován ve Finsku, České republice, na Slovensku a ve Spojeném království. Tam bude titul prostřednictvím distributora debutovat v kinech. studiový kanál. Mezinárodně však bude distribuován jako původní produkce Netflix.

Vzhledem k nadějné a charismatické povaze tohoto filmu, Ságy. o tom Rozhodl jsem se vyzdvihnout některé prvky, které vás rozhodně přesvědčí ke sledování Achlapec jménem vánoce Co nejdříve. splácení:

Děj filmu „Chlapec jménem Vánoce“

Jak jsme mluvili dříve, Achlapec jménem vánoce Jedná se o beletristické dílo britského autora založené na stejnojmenné knize vydané koncem roku 2015 Matt Hugofilm jako kniha Netflix Při sledování dobrodružství chlapce jménem se také ponoříte do klasických témat vánočních legend Mikuláše láskyplně přezdívaný ANarozeníA

V zápletce se vydá na cestu za hledáním svého otce, který se vydává hledat potenciály Říká se tomu vesnice elfů ElfheimA Chlapec hledá město, které by mohl najít někdo, kdo by se o něj postaral Opravdová víra ve VánoceTam se však dozví, že lidé tam nejsou příliš vítáni a skončí v žaláři. troll hladovějící To je skutečný duch Nemůžu lhát.

Mikuláši, Takže jste připraveni vyhrát elfové si myslí a zkusit Zachraňte vánoční náladu, která je v současné době zakázána. Proto musí svého otce najít včas a překonat řadu překážek.

Filmový štáb a štáb

Přestože se prezentuje jako zřejmý vánoční příběh, hlavní obsazení Achlapec jménem vánoce Spojuje velká jména britského dramatu: Herec Henry Lovell, krátká série „smutný“ (2018), bude hrát mládež Mikuláše Ve filmu se k nim přidaly hvězdy Jim Broadbent (Harry Potter, Hra o trůny), Sally Hawkinsová (forma vody; modrý jasmín) a Maggie Smithová (Harry Potter; Downton Abbey).

Spolu s nimi se k hercům připojují herci. Zoe Colletti (Annie, divoká zvěř), Michael Houseman (hejno, souprava), Toby Jones (Harry Potter, Captain America – První Avenger), runová témata (Captain Marvel; Flying High), Odkazuje na Watsona (oceněný; radioaktivní), Joel Fry (Cruella, zítra), Stephen Merchant (Logan, Zubní víla) a Kristen Wigo (Báječná žena 1984; Krotitelé duchů).

Za režii filmu je zodpovědný režisér generace Canon |proslulé přehlídkami „Dům šelem“ (2006) I „Město stínů“ (2008). Podílel se také na úpravě původního scénáře, kde spolupracoval s režisérem. veřejné parky (Mamma Mia! – Už je to tady! The Weird Marigold Hotel). Je producentem filmu Graham Broadbent (Emma; láska a nevinnost) a Zarnin dům (Poslední milostný dopis; Exotický hotel Marigold).

Stojí za to sledovat „A Boy Called Christmas“?

Jak již bylo zmíněno, film má dvě hlavní výhody: Vánoční spiknutí na téma A s umělci Velká jména britské kinematografiePokud jste fanouškem některé z těchto položek, podívejte se na to „Chlapec jménem Vánoce“ Toto je jeden z vašich nejdůležitějších úkolů pro příštích několik dní.

I když je to zjevně dětský film, který přináší mýtické prvky Vánoc do reality, film je vhodný a měl by to přinést Krásná zpráva pro celou rodinuKromě toho je to také způsob, jak se naladit na jedno z nejšťastnějších období roku, protože hodnoty jako jednota, naděje a společenství jsou oslavovány v různých zemích po celém světě.

Podívejte se na trailer k filmu:

Podívejte se na trailer k filmu: