Chichen Itza: Archeologové objevili mayskou výsledkovou tabulku

Archeologové objevili v Mexiku 1000 let starou mayskou výsledkovou tabulku

Ve slavném mayském archeologickém nalezišti Chichén Itzá na mexickém poloostrově Yucatán byla objevena kamenná výsledková tabule používaná ve fotbale podobném fotbalu, uvedli archeologové tento týden.

Kruhový kus, který měří více než 32 centimetrů (12,6 palce) v průměru a váží 40 kilogramů (88 liber), zobrazuje hieroglyfy o dvou hráčích stojících vedle míče, podle prohlášení mexického Národního institutu pro antropologii a historii (INAH). ).

„Na tomto mayském místě je vzácné najít hieroglyfy, natož kompletní písmo,“ řekl Francisco Perez, jeden z archeologů koordinujících výzkum komplexu Chichanchob, známého také jako Casa Colorada.

Kámen, o kterém se věří, že je to výsledková tabule, byl datován do let 800 až 900 našeho letopočtu.

Novináři pořizují fotografie a videa mayské výsledkové tabulky. kredit: Lorenzo Hernandez/Reuters

Míčová hra byla tradiční praxí národů Mezoameriky a věří se, že má rituální podtext.

Výzkumníci INAH se nyní připravují na pořízení obrázků s vysokým rozlišením textu a ikon pro podrobné studium, protože se připravují na ochranu.

Komplex Chichen Itza, prohlášený organizací UNESCO za světové dědictví, je jedním z hlavních archeologických center mayské civilizace na poloostrově Yucatán. Podle oficiálních údajů stránky ročně navštíví asi 2 miliony lidí.

